Martínez se derrete por Cristiano Ronaldo: “Questão de momento”

O técnico Roberto Martínez, criticado ao longo da semana após o tropeço de Portugal na Copa do Mundo, foi um dos mais sorridentes ao apito final nesta terça-feira (23/6), após a goleada por 5 a 0 sobre Uzbequistão em Houston, no Texas (EUA). Em suas declarações ainda no gramado do Estádio de Houston, o espanhol comentou não só a vitória portuguesa, mas também os recordes de Cristiano Ronaldo, se derretendo pelo capitão.

Primeiro, porém, salientou a importância da vitória sobre os uzbeques relembrando do tropeço inicial na Copa. Afinal, para ele, o empate contra a República Democrática do Congo pode ter servido para Portugal “crescer no torneio”.

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“Há momentos que precisas de jogos como o primeiro jogo para poder crescer no torneio. Hoje vimos uma equipe já com a mesma atitude, o mesmo esforço, mas com uma maturidade, e já ficou fora (do nervosismo) da estreia, da emoção de chegar ao Mundial. Fico muito contente porque eles merecem esse resultado”, disse à Fifa.

Martínez, então, explicou a entrada de João Félix no time titular. Após sequer sair do banco no empate com Congo, o jogador foi titular e agradou o treinador.

“Eu acho que é difícil falar de um jogador porque o que é certo é que todos os jogadores estão prontos para ajudar a equipe. O João (Félix) teve um período de treino muito, muito bom e hoje foi um prazer para ele desfrutar do futebol porque a sua qualidade é enorme”, afirmou.

Brilho de Cristiano Ronaldo

Por fim, o treinador espanhol falou sobre a estrela da companhia: Cristiano Ronaldo. O craque marcou dois gols e bateu diversos recordes históricos para a Copa do Mundo. Assim, recebeu elogios do técnico.

“Era questão de momento, porque os movimentos do Cris são os melhores do ponta de lança dentro da área. E hoje a bola entrou, mas ele continua a criar oportunidades em todos os jogos, que é o mais difícil”, finalizou.

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