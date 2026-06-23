Lucas Freitas, zagueiro do Vasco, recebe oferta da MLS e pode ser negociado

O New York City, dos Estados Unidos, formalizou uma proposta pelo zagueiro Lucas Freitas, que atualmente defende o Vasco. Inicialmente, o clube da MLS contatou os representantes do atleta para apresentar uma oferta de empréstimo por um ano, a qual inclui uma opção de compra estipulada ao término do período.

Atualmente, o defensor de 25 anos mantém um vínculo contratual com a equipe carioca até o fim de 2027.

Por conseguinte, a diretoria do Vasco detém a palavra final sobre a liberação do jogador, e as partes agendaram novas conversas para os próximos dias. Nesse ínterim, a cúpula vascaína planeja saídas na próxima janela de transferências com o objetivo claro de enxugar a folha salarial e abrir espaço no orçamento.

No entanto, o departamento de futebol pretende definir a nova comissão técnica antes de avançar no planejamento e sacramentar possíveis negociações.

Opções para a defesa do Vasco

O elenco profissional do Vasco conta hoje com quatro defensores de ofício. Além de Freitas, os atletas Robert Renan, Cuesta e Saldivia integram o plantel principal. Sob o comando de Renato Gaúcho, o jovem Walace Falcão, promessa das categorias de base, também ganhou oportunidades e figurou no banco de reservas em algumas partidas recentes.

Por fim, vale relembrar a trajetória do atleta, visto que Lucas Freitas chegou ao Vasco em 2025 e já soma 46 partidas com a camisa cruzmaltina. Embora a diretoria o tenha contratado inicialmente para compor o elenco, o defensor apresentou um bom desempenho, conquistou espaço na primeira temporada e assumiu a titularidade em boa parte daquele ano, perdendo a vaga apenas após a chegada de Robert Renan.

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Em contrapartida, Freitas acumula somente nove jogos no ano de 2026, participando majoritariamente dos duelos em que a comissão técnica optou por poupar os titulares, como nos confrontos da Sul-Americana e nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca.

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