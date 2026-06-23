Mau tempo atrasa chegada da Seleção Brasileira em Miami

A Seleção Brasileira encontra dificuldades para deixar Nova Jersey nesta terça-feira (23/6) e seguir para Miami, onde encara a Escócia pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A partida está marcada para esta quarta-feira (24/6), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium.

O deslocamento da delegação foi afetado por más condições climáticas, que atrasaram a autorização para decolagem do avião que transporta o elenco brasileiro. Aliás, os jogadores e a comissão técnica chegaram a permanecer dentro da aeronave por mais de uma hora e meia à espera da liberação.

O voo, inicialmente previsto para as 15h10 (de Brasília), não conseguiu sair no horário programado. Assim, a chegada a Miami, que estava prevista para ocorrer por volta das 18h, também ficou comprometida.

O imprevisto pode impactar a rotina da Seleção na véspera do jogo decisivo. As entrevistas coletivas do atacante Matheus Cunha e do técnico Carlo Ancelotti estão previstas para a noite desta terça-feira. Contudo, correm risco de atraso ou reprogramação, dependendo da chegada da delegação à cidade-sede da partida.

A Seleção encerra a preparação em meio a ajustes de logística; Assim, aguarda a chegada ao destino final para concluir os últimos protocolos antes do confronto com os escoceses.

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