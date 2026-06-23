Camisa histórica de Casillas desaparece de museu na Espanha

Uma das relíquias mais importantes da história do futebol espanhol desapareceu do acervo do Museu Legends. Trata-se da camisa usada por Iker Casillas na final da Copa do Mundo de 2010, quando a Espanha conquistou seu primeiro título ao derrotar a Holanda por 1 a 0, em Joanesburgo, na África do Sul.

LEIA MAIS: Com Neymar, Brasil fecha preparação e deve ter só uma baixa contra a Escócia

O sumiço da peça acabou sendo identificado durante uma conferência de rotina realizada pela equipe do museu. A própria instituição divulgou a informação nesta terça-feira (23) por meio das redes sociais, classificando o item como um dos mais valiosos e simbólicos de toda a coleção.

Em nota oficial, o Departamento de Comunicação do Museu Legends destacou a importância histórica da camisa para o futebol mundial. Ao mesmo tempo, a instituição também informou que já iniciou uma investigação para esclarecer o desaparecimento e tentar recuperar a peça.

Um post compartilhado por LEGENDS: The Home of Football (@museolegends)

Até o momento, o museu não revelou detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento. A instituição afirmou apenas que novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais assim que houver avanços nas apurações.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.