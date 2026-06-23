Cristiano Ronaldo se irrita com pergunta sobre Messi

Cristiano Ronaldo não ficou nada satisfeito com uma pergunta feita em coletiva após a vitória de Portugal sobre o Uzbequistão, nesta terça-feira (23/6), no Estádio de Houston, no Texas (EUA). Na área destinada à imprensa, o craque, autor de dois gols e eleito melhor em campo, se irritou com jornalista que perguntou sobre Lionel Messi.

O repórter, não identificado, iniciou seu questionamento citando os nomes do craque argentino e também de Mbappé. Ao prever a pergunta, Cristiano Ronaldo logo se virou para outro jornalista, dizendo: “próxima pergunta” e cortando a questão original.

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Um segundo jornalista, então, questiona Ronaldo se pode fazer uma pergunta. CR7, já irritado e demonstrando impaciência, disse, assim, que “dependeria da pergunta, se não, não te respondo”.

Ronaldo marcou dois gols cinco gols na goleada de Portugal sobre o Uzbequistão, nesta terça, em Houston. Com estes tentos, tornou-se o maior artilheiro da História de Portugal em Copas – superando Eusébio – e, de quebra, virou o primeiro a marcar em seis Mundiais diferentes. Não à toa, recebeu o prêmio do patrocinador de melhor em campo.

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