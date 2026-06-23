Bósnia x Catar: seleções ainda sonham com a classificação para o mata-mata da Copa

A última rodada da fase de grupos reserva um duelo de dois times que ainda sonham com a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo, mesmo ainda sem ter vencido uma partida. Nesta quarta-feira, Bósnia e Catar entram em campo com um único objetivo: vencer e se classificar para a segunda fase do Mundial. Os times se enfrentam no Lumen Field, em Seattle, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

O jogo entre Bósnia e Catar, pela terceira e última rodada do Grupo B da Copa do Mundo, terá transmissão da CazéTV.

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Como chega a Bósnia

Depois de empatar com o Canadá, a Bósnia estava conseguindo segurar um ponto também contra a Suíça até os 30 minutos do segundo tempo. Até que em um apagão coletivo, acabou sofrendo quatro gols em pouco mais de 15 minutos e foi derrotada por 4 a 1. A goleada sofrida não tirou totalmente as chances de classificação para os bósnios, mas complicou o caminho para o feito histórico.

Em sua segunda participação em Copas do Mundo, a Bósnia ainda sonha com a classificação para o mata-mata, mas para isso acontecer, vai precisar vencer o Catar nesta quarta-feira para tentar entrar como uma das melhores terceiras colocadas.

“Podemos concordar que poderíamos ter jogado melhor contra a Suíça. Deixamos muito espaço para eles. No entanto, todos lutaram e não podemos culpar ninguém. Depois do cartão vermelho, ficou mais difícil e sofremos mais gols. Sendo realistas, agora que sabemos que precisamos vencer o Catar, temos que atacar desde o primeiro minuto e mostrar que queremos ganhar. Acredito que podemos fazer isso e vamos passar para a próxima fase da competição”, disse Amar Dedić, titular da seleção bósnia.

Como chega o Catar

Mesmo após conquistar o primeiro ponto na primeira rodada diante da Suíça, o Catar não teve tanta sorte na sua segunda partida contra o Canadá. Contra os donos da casa, os cataris foram derrotados por 6 a 0, e agora estão em condições adversas para buscar a classificação para o mata-mata, principalmente no que se refere a saldo de gols.

Além de enfrentar uma seleção teoricamente mais forte, precisando vencer e também aumentar o seu saldo de gols, o Catar também terá problemas no time titular para a partida.

O técnico Julen Lopetegui não poderá contar com duas peças – Homam Al-Amin e Assim Madibo – ambos expulsos na partida diante do Canadá na última quinta-feira. Por isso, o espanhol terá que fazer mudanças para tentar dar uma vida nova para tentar a primeira vitória do Catar em Copas do Mundo.

BÓSNIA x CATAR

Copa do Mundo – 3ª rodada – Grupo B

Data e hora: 24/6/2026 (quarta-feira), 16h (de Brasília)

Local: Lumen Field, Seattle (EUA)

BÓSNIA: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Sead Kolasinac; Benjamin Tahirovic, Ivan Šunjic, Amar Memic e Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic e Edin Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez.

CATAR: Mahmoud Abunada; Ayoub Al Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi e Lucas Mendes; Issa Laye, Naceur Almanai, Jassem Abdulsallam e Akram Afif; Edmilson Junior e Youssef Abdulrazzaq.. Técnico: Julen Lopetegui.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Túlio Moreno (VEN)

VAR: Não divulgado

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