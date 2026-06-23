Santos vence o Vitória e fica muito perto das quartas de final do Brasileiro Sub-20

O Santos deu uma passo muito importante para garantir classificação às quartas de final do Brasileiro Sub-20. Nesta terça-feira (23), pela 18ª rodada, o Peixe venceu o Vitória, no CT Manoel Barradas, por 2 a 1. Pepê Firmino e Vinícius Fabri marcaram para os visitantes, com Kauan Vitor descontando. Vale destacar que os gols foram feitos já na reta final da partida.

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Agora, o Santos chegou a 31 pontos e assumiu a quarta colocação do Brasileiro Sub-20, faltando uma rodada para o fim da primeira fase. A equipe garante classificação ainda nesta rodada se o Athletico-PR não vencer o Avaí, fora de casa, na quinta-feira, ou se o Flamengo não derrotar o Corinthians, na sexta. Já o Vitória segue com 20 pontos, em 12º, já sem chances de avançar.

As duas equipes voltam a campo para a última rodada na quarta-feira (1º de julho), às 15h (de Brasília). O Santos fará o clássico diante do São Paulo no CT Rei Pelé. Já o Vitória visita o Athletico-PR, no CT do Caju, em Curitiba.

O jogo teve poucas emoções no primeiro tempo. O Vitória tentou ter a iniciativa nos minutos iniciais, mas o Santos logo equilibrou o jogo. Na reta final, os dois times chegaram com mais perigo, mas não conseguiram criar chances.

Gols somente no segundo tempo

Na volta do intervalo, a partida seguiu com poucas oportunidades, com o Vitória um pouco melhor. Contudo, o Santos abriu o placar aos 32 minutos, com Pepê Firmino. O duelo ficou aberto e o Peixe ampliou aos 37, com Vinícius Fabri. Em seguida, Kauan Vitor diminuiu para o Rubro-Negro baiano, mas insuficiente para buscar o empate.

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