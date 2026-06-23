Escócia x Brasil: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), para enfrentar a Escócia no Hard Rock Stadium, em Miami, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Líder do Grupo C, o Brasil ainda não está matematicamente garantido na primeira colocação e pode ser ultrapassado por Marrocos ou até pelos próprios escoceses. Assim, a vitória é fundamental para manter o planejamento. Já os europeus tentam escrever um capítulo inédito em sua história e busca a primeira classificação para o mata-mata.
Onde assistir
A partida terá transmissão da TV Globo, do SporTV, da GeTV , da Cazé TV, do SBT e da N Sports.
Como chega a Escócia
A situação dos europeus é delicada, mas ainda aberta. Uma vitória garante a vaga em segundo lugar, ou até mesmo a liderança, em caso de derrota de Marrocos para o Haiti. O empate mantém as chances vivas, embora dependentes da combinação de resultados entre os melhores terceiros colocados.
Ciente da dificuldade do confronto, o técnico Steve Clarke prepara uma abordagem mais cautelosa, com foco na organização defensiva e na exploração dos contra-ataques. Ele, no entanto, evita antecipar a escalação e mantém o mistério sobre a formação inicial. A principal dúvida está na defesa. Kieran Tierney deixou o jogo contra Marrocos com desconforto na virilha e será reavaliado. Caso não tenha condições de jogo, a tendência é que a Escócia adote uma postura ainda mais conservadora.
Na linha defensiva, Grant Hanley e Jack Hendry devem seguir como referências centrais. No meio-campo, Scott McTominay, Lewis Ferguson e John McGinn permanecem como pilares da equipe, responsáveis tanto pela marcação quanto pela saída em transições rápidas.
Como chega o Brasil
Do lado brasileiro, a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti colocou a Seleção na liderança do grupo, com os mesmos quatro pontos de Marrocos, mas vantagem no saldo de gols (3 a 1). A definição da chave, no entanto, segue em aberto. Para confirmar o primeiro lugar, o Brasil precisa vencer a Escócia e ainda torcer para que Marrocos não vença o Haiti com ampla vantagem no mesmo horário. Em cenários de saldo apertado, a disputa pode ser decidida no detalhe.
O grande mistério na equipe de Ancelotti está no substituto de Raphinha, vetado por lesão muscular na coxa direita. Luiz Henrique, Rayan e Endrick disputam a vaga, enquanto Gabriel Martinelli aparece como opção alternativa.
Contudo, a grande expectativa fica por conta de Neymar. Recuperado de lesão, o camisa 10 pode finalmente estrear na Copa do Mundo. Ancelotti indicou evolução física, mas a tendência é de utilização gradual, já que o jogador não atua pela Seleção desde outubro de 2023.
ESCÓCIA X BRASIL
Copa do Mundo – 3ª rodada – Grupo C
Data e hora: 24/6/2026 (quarta-feira), 19h (de Brasília)
Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)
ESCÓCIA: Angus Gunn, Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry e Andy Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Fergunson e John McGinn; Che Adams e Lawrence Shankland. Técnico: Steve Clarke.
BRASIL: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan (Luiz Henrique ou Endrick), Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
Árbitro: Cesar Ramos (MEX)
Assistentes: Alberto Morin e Marco Bisguerra (MEX)
VAR: Não divulgado
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