São Paulo vence o Fortaleza e se afasta do rebaixamento no Brasileiro Sub-20

O São Paulo garantiu em definitivo sua permanência na elite do Campeonato Brasileiro Sub-20. Em partida realizada no CT de Cotia nesta terça-feira (23), o Tricolor paulista derrotou o Fortaleza pelo placar de 1 a 0. Com isso, eliminou qualquer possibilidade de descenso para a Série B da categoria no próximo ano.

O lance decisivo do confronto aconteceu quando Ângelo aproveitou um rebote e mandou a bola para o fundo das redes, assegurando a vitória dos donos da casa. Graças a esse resultado positivo, o clube paulista alcançou a marca de 22 pontos na tabela de classificação.

Consequentemente, o Avaí, que atualmente abre a zona de rebaixamento com 15 pontos, não consegue mais alcançar a pontuação do São Paulo, embora o time de Cotia já não guarde pretensões de classificação para a próxima fase e tenha apenas mais um compromisso pelo torneio.

Por outro lado, a situação do Fortaleza tornou-se ainda mais delicada após o apito final. A equipe cearense estacionou nos 14 pontos, permanecendo na zona da degola. Agora, necessita obrigatoriamente de um triunfo na rodada decisiva, além de depender de uma combinação de resultados para evitar a queda.

Confronto interrompido por conta das chuvas

O andamento da partida também contou com momentos de drama fora das quatro linhas, visto que a arbitragem paralisou o confronto aos 37 minutos da etapa complementar devido às fortes chuvas que desabaram sobre o gramado.

Contudo, os times retornaram ao campo após 40 minutos de interrupção e os paulistas sustentaram a vantagem até o fim.

O São Paulo cumpre tabela e se despede da competição diante do Santos, na próxima quarta-feira (1), às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé. Paralelamente, no mesmo dia e horário, o Fortaleza joga suas últimas fichas contra o Vasco, atuando em solo cearense.

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