República Tcheca x México: donos da casa cumprem tabela e tchecos sonham com vaga

A última rodada do Grupo A da Copa do Mundo coloca frente a frente duas seleções que tem objetivos completamente diferentes para a partida. De um lado, um dono da casa México já classificado e com a primeira colocação do grupo já garantida. Do outro lado, uma República Tcheca que ainda mantém vivo o sonho de uma classificação para a próxima fase. As duas equipes medem forças no lendário Estádio Azteca, na Cidade do México, às 22h (de Brasília).

Onde assistir

O jogo entre República Tcheca e México terá transmissão da TV Globo, SBT, SporTV, CazéTV e Getv (no Globoplay).

Como chega a República Tcheca

A derrota de virada para a Coreia do Sul na estreia e o empate em 1 a 1 com a África do Sul na segunda rodada colocaram a República Tcheca em condições adversas para buscar uma classificação direta para a segunda fase da Copa do Mundo.

Com apenas um ponto em dois jogos, os tchecos precisam vencer o México nesta quarta-feira para tentar garantir sua vaga no mata-mata. Para a República Tcheca, existem dois cenários possíveis de classificação. Uma vitória diante do México e uma derrota simples da Coreia do Sul para a África do Sul, os tchecos avançam na segunda colocação. O segundo cenário é se classificando como um dos melhores terceiros colocados, mas para isso acontecer, a República Tcheca precisa vencer e depois fazer contas.

Para o jogo desta quarta, os tchecos não poderão contar com David Jurásek. O lateral sofreu uma lesão na coxa em um treinamento e não joga mais nesta Copa. Adam Hložek, recuperado de problemas na panturrilha, pode ser uma novidade para o técnico Miroslav Koubek.

Como chega o México

Já classificado e com a primeira colocação do Grupo A garantida, o México entra nesta última rodada da fase de grupos podendo até mesmo perder que nada mudará. Sendo assim, os mexicanos tendem a entrar em campo com um time bastante alternativo, rodando o elenco, dando descanso aos jogadores titulares e proporciando minutos aos reservas.

Desse modo, existe uma grande expectativa pela presença de Guillermo Ochoa, lendário goleiro mexicano, entre os titulares. Aos 40 anos, Ochoa está em sua sexta Copa do Mundo pelo México e sua entrada pode ser uma grande homenagem por parte da comissão técnica de Javier Aguirre.

Além da possibilidade da entrada de Ochoa, outro jogador que vive a expectativa de ser titular é a joia Gilberto Mora, de apenas 17 anos de idade. Mora foi utilizado na primeira partida, mas não saiu do banco contra a Coreia do Sul.

REPÚBLICA TCHECA x MÉXICO

Copa do Mundo – 3ª rodada – Grupo A

Data e Horário: 24/6/2026, 22h (de Brasília)

Local: Estádio Azteca, Cidade do México (MEX)

REPÚBLICA TCHECA:Matěj Kovář; Ladislav Krejčí, Tomáš Holeš e Robin Hranáč; Vladimír Coufal, Tomáš Souček, Alexandr Sojka e Jaroslav Zelený; Pavel Šulc e Adam Hložek; Patrik Schick. Técnico: Miroslav Koubek.

>MÉXICO: Raúl Rangel (Ochoa); Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Romo e Orbelín Pineda; Roberto Alvarado, Santiago Giménez e Julián Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.

Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG)

Auxiliares: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Não divulgado.

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