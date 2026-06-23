Colômbia x RD Congo, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 22h

Colômbia e República Democrática do Congo se enfrentam nesta terça-feira (23/6), às 23h, em Akron, nos Estados Unidos. Mas, desde 22h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida. Ricardo Froede estará no comando, com João Miguel Lotufo comentários e Pedro Rigoni nas reportagens.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada de mais uma partida do Brasil com a Voz do Esporte (de Brasília).

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