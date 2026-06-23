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Morre mãe de Deschamps, que ficará fora do próximo jogo da França

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 22: Didier Deschamps, Head Coach of France, looks on before the FIFA World Cup 2026 Group I match between France and Iraq at Philadelphia Stadium on June 22, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 22: Didier Deschamps, Head Coach of France, looks on before the FIFA World Cup 2026 Group I match between France and Iraq at Philadelphia Stadium on June 22, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Dan Mullan/Getty Images) -

Morreu nesta terça-feira (23/6) Ginette Deschamps, mãe do técnico da França, Didier Deschamps. A Federação Francesa de Futebol deu a notícia através de comunicado divulgado nas redes sociais. Desta forma, o treinador não estará presente no banco de reservas para a partida da França contra a Noruega, na sexta-feira (26/6), no Gilette Stadium, em Boston (EUA).

Assim, ainda de acordo com a nota, Guy Stéphan – assistente técnico de Deschamps na comissão – ficará a cargo de comandar os atuais vice-campeões mundiais contra os noruegueses, em jogo válido pela terceira e definitiva rodada do Grupo I da Copa do Mundo.

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Deschamps não comandará a equipe para poder viajar à França, onde comparecerá aos ritos de despedida de sua mãe. O comunicado, no entanto, não divulga a data de retorno do treinador. Os franceses, aliás, já estão classificados após vencerem suas duas primeiras partidas, contra Senegal e Iraque. Contra a Noruega, jogará para definir quem termina em primeiro no Grupo, já que os nórdicos também venceram seus dois primeiros compromissos.

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