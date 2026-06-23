Morre mãe de Deschamps, que ficará fora do próximo jogo da França

Morreu nesta terça-feira (23/6) Ginette Deschamps, mãe do técnico da França, Didier Deschamps. A Federação Francesa de Futebol deu a notícia através de comunicado divulgado nas redes sociais. Desta forma, o treinador não estará presente no banco de reservas para a partida da França contra a Noruega, na sexta-feira (26/6), no Gilette Stadium, em Boston (EUA).

Assim, ainda de acordo com a nota, Guy Stéphan – assistente técnico de Deschamps na comissão – ficará a cargo de comandar os atuais vice-campeões mundiais contra os noruegueses, em jogo válido pela terceira e definitiva rodada do Grupo I da Copa do Mundo.

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Deschamps não comandará a equipe para poder viajar à França, onde comparecerá aos ritos de despedida de sua mãe. O comunicado, no entanto, não divulga a data de retorno do treinador. Os franceses, aliás, já estão classificados após vencerem suas duas primeiras partidas, contra Senegal e Iraque. Contra a Noruega, jogará para definir quem termina em primeiro no Grupo, já que os nórdicos também venceram seus dois primeiros compromissos.

Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match des Bleus dans le groupe I (21 heures, h.f.). Le sélectionneur national a eu la douleur, ce mardi matin,… pic.twitter.com/Mqi67B0tJF — FFF (@FFF) June 23, 2026

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