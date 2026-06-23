Arthur é mais um a se reapresentar ao Palmeiras antes da data prevista; veja a lista

O elenco do Palmeiras se reapresenta somente na noite desta quarta-feira (24), mas um grupo de jogadores já iniciou as atividades na Academia de Futebol. Nesta terça, o lateral-esquerdo Arthur retornou da pausa para Copa do Mundo e começou os trabalhos com parte dos colegas de time.

Assim, o defensor se junta a outros seis jogadores que se reapresentaram antes da data prevista. Afinal, Benedetti, Bruno Fuchs, Felipe Anderson, Jefté, Lucas Evangelista e Paulinho já faziam atividades no Núcleo de Saúde e Performance.

O grande número de jogadores que voltaram a treinar no CT antes do prazo estipulado tem explicação. O Palmeiras abriu suas instalações para os atletas que não quisessem realizar atividades remotas. Os primeiros a chegar foram Benedetti e Paulinho.

Por outro lado, Vitor Roque não teve descanso durante a paralisação para o Mundial. O atacante seguiu cronograma de recuperação de cirurgia no tornozelo. Assim, avançou no processo e vem retomando a parte física para a sequência da temporada.

Aliás, o Verdão iniciou as atividades com quase metade dos jogadores disponíveis neste início de intertemporada. Afinal, o clube conta com sete convocados para a Copa do Mundo. Além deles, Giay seguiu com a delegação da Argentina, a convite da AFA, mesmo sem estar na disputando o Mundial.

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