Fluminense anuncia amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia

O Fluminense vai entrar em campo durante o andamento da Copa do Mundo. O clube anunciou, nesta terça-feira (23/6), que fará amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, no Maracanã. Os jogos serão de intertemporada e de preparação para o restante da temporada. De acordo com o clube, os jogos serão organizados em parceria com a Superbet, patrocinadora master do clube.
O primeiro compromisso será diante do Nova Iguaçu, no dia 8 de julho (quarta-feira), às 20h30, e marcará a estreia do atacante Hulk. Na sequência, o Fluminense entará o Bahia no dia 12 de julho (domingo), às 16h. E a torcida tricolor poderá marcar presença no Maracanã. Em breve, o clube vai divulgar as informações sobre os ingressos.
Antes de Nova Iguaçu e Bahia, o Fluminense também negocou com São Paulo e America-RJ. Inicialmente à favor, o clube paulista voltou atrás devido a crise política, causando inclusive a saída do diretor Rui Costa. Já o carioca tem um calendário apertado para realizar a partida.
Por fim, o Fluminense tem pela frente três competições importantes durante a temporada. O time é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Os jogadores, aliás, já se reapresentaram para iniciar a preparação.
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