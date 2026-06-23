Abel Braga admite proposta do River Plate por Borré, do Internacional

Diretor técnico do Internacional, Abel Braga admitiu que o clube gaúcho recebeu uma proposta pela transferência de Rafael Borré. O atacante colombiano desperta o interesse do River Plate, que terá que fazer uma boa oferta para tirar o jogador do Colorado. Afinal, ele tem contrato com o Inter até o fim de 2028.

“Chegou (proposta) pelo Borré. Não se chegou num acordo, todo mundo sabe. Foi do River Plate. Tem interesse? Tem. Oferece mais. Jogador tem interesse em ir? Tem. Não tem? Não tem papo”, disse, em entrevista à Rádio Gaúcha.

De acordo com a ESPN, a diretoria colorada, portanto, vê com bons olhos negociar o atacante de 30 anos por conta de alguns fatores como por exemplo o desempenho. O clube investiu cerca de R$ 33 milhões para contratá-lo em 2024. Além do clube argentino, Monterrey (México), Philadelphia Union e Colombus Crew (Estados Unidos) também demonstraram interesse.

Borré tem um dos salários mais altos do elenco do Inter na atual temporada, mas, mesmo assim, entrou na mira do clube argentino. Os “Millonarios”, aliás, estão sob comando de Eduardo Coudet, que recebeu o jogador no Beira-Rio na época em que treinava o Colorado.

Além disso, Borré é o maior artilheiro do time nesta temporada, com nove gols e deu duas assistências em 28 jogos – no Campeonato Brasileiro balançou a rede apenas duas vezes em 18 rodadas.

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