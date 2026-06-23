Kane perde gol feito, e Inglaterra fica no empate sem gols com Gana

Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Não na Copa do Mundo. Em uma tarde de ataque contra defesa, a Inglaterra teve 79% de posse de bola diante de Gana, mas não conseguiu derrubar o muro construído pelo técnico Carlos Queiroz, e ficou no empate sem gols no Gillette Stadium, em Boston.
Com o resultado, Inglaterra e Gana seguem dividindo a ponta do Grupo L, com quatro pontos cada, mas com o time inglês na frente pelo saldo de gols melhor. Panamá e Croácia, os outros dois times do grupo, entram em campo ainda nesta terça-feira.
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Ataque contra defesa
Os primeiros 45 minutos de partida foram semelhantes a um treinamento coletivo de ataque contra defesa. A Inglaterra teve praticamente 80% de posse de bola na etapa inicial, mas não conseguiu levar tanto perigo ao goleiro Asare. Os ingleses abusaram do volume de jogo e nas bolas cruzadas na área, mas a defesa ganesa sobressaiu e cortou qualquer perigo.
Gana desperdiça oportunidade de ouro
Na etapa final, mais do mesmo. A Inglaterra seguia com a bola no pé e o controle do jogo, enquanto Gana tentava se defender da forma que encontrava, além de buscar algumas estocadas em velocidade. Em um desses contra-ataques, Adu foi lançado em velocidade e saiu cara a cara com Pickford, mas Konsa evitou o pior com uma grande recuperação.
Kane perde a bola do jogo
Em uma pressão final em busca do gol da vitória e da classificação antecipada para o mata-mata, a bola da vitória caiu nos pés de quem deveria cair. Contudo, o resultado não foi o esperado. Após cruzamento na área, O’Reilly testou bonito e acertou o travessão de Asare. No rebote, a bola sobrou limpa para Harry Kane na pequena área, mas o atacante bateu de primeira e isolou, jogando para longe a chance da vitória inglesa.
Próximos compromissos
Na última rodada da fase de grupos, no próximo dia 27, sábado, a Inglaterra enfrenta a seleção do Panamá, no Metlife Stadium, em Nova York, às 18h (de Brasília). No mesmo dia e no mesmo horário, Gana terá pela frente a Croácia, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.
INGLATERRA 0x0 GANA
Copa do Mundo — 2ª rodada do Grupo L:
Data-Hora: 23 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)
Local: Gillette Stadium, Boston (EUA)
Público presente: 63.983 pessoas
INGLATERRA: Pickford; James, Konsa, Guehi e Spence (O’Reilly, 21’/2T); Anderson (Eze, 28’/2T) e Rice; Madueke (Rashford, 38’/2T), Bellingham (Rogers, 28’/2T) e Gordon (Saka, 21’/2T); Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
GANA: Asare; Senaya (Peprah, 42’/2T), Adjetey, Opoku e Mensah; Yirenkyi e Partey; Sibo, Iñaki Williams (Fatawu, 21’/2T) e Semenyo; Jordan Ayew (Adu, 21’/2T [Baba, 50’/2T]). Técnico: Carlos Queiroz.
Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)
Assistentes: Ahmad Al-Roalle (JOR) e Mohammad Al-Kalaf (JOR)
VAR: Joe Dickerson (EUA)
Cartões Amarelos: Rice (ING); Iñaki Williams (GAN)
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