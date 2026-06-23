Técnico da Escócia projeta jogo contra o Brasil e retorno de Neymar: ”Pode dar um gás”

A Escócia entra em campo nesta quarta-feira (24/6), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Brasil, com chances reais de avançar ao mata-mata pela primeira vez na história. Assim, a seleção europeia encara o confronto como uma oportunidade histórica no Grupo C. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (23/6), o técnico Steve Clarke adotou o habitual tom de mistério sobre a escalação, mas comentou o momento da Seleção Brasileira e destacou o impacto que Neymar pode ter na partida.

“Obviamente, eles (Brasil) têm problemas com lesões chegando ao torneio. Carlo Ancelotti vai usá-los com sabedoria, seja vindo do banco ou começando como titular. E podemos esperar um adversário muito perigoso. Mas eu poderia continuar falando sobre tantos adversários perigosos, e o Neymar é apenas mais um adversário perigoso. Acho que vindo do banco, ele certamente pode dar um gás para o time, até porque a torcida vai dar uma energia a mais quando ele entrar. Um verdadeiro ícone”, afirmou.

Escócia busca classificação inédita

A Escócia soma uma vitória, sobre o Haiti, e uma derrota, diante de Marrocos, o que mantém o time vivo na briga pela classificação. Um ponto contra o Brasil pode ser suficiente para levar os escoceses ao mata-mata, dependendo dos demais resultados da rodada.

Mesmo assim, Clarke rejeitou a ideia de uma abordagem excessivamente conservadora e defendeu a versatilidade da equipe, que já utilizou diferentes sistemas táticos ao longo de sua trajetória recente.

“Eu não sei o porquê, mas a mídia escocesa aqui me mata por eu ser conservador. Eu acho que já mostramos no meu tempo no comando, quer algumas pessoas concordem ou não, que podemos ser bem flexíveis com o nosso sistema. Nós usamos o sistema 5-3-2 ou o 5-4-1 com bom efeito antes. Desta vez, temos nos concentrado principalmente na linha de quatro atrás. Mas para o jogo de amanhã, vocês vão ter que esperar para ver, porque eu não quero contar ao Carlo o que vamos fazer”, brincou.

Memórias com o Brasil

Além do aspecto tático, o treinador também revelou uma ligação afetiva com o futebol brasileiro. Clarke contou que suas primeiras memórias de Copa do Mundo envolvem justamente a Seleção de 1970, considerada uma das maiores de todos os tempos.

“Minhas primeiras memórias de uma Copa do Mundo foram provavelmente da seleção brasileira de 1970, que era absolutamente fantástica. Incrível de assistir para um garoto crescendo. E você cresce com esse amor pelo Brasil. Mas amanhã à noite nós temos que não amar o Brasil, e amar mais a Escócia”, concluiu.

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