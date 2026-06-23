Governo dos EUA flexibiliza restrições para o Irã; veja novas medidas

O governo dos Estados Unidos flexibilizou as restrições de viagem impostas ao Irã durante a Copa do Mundo de 2026. Dessa maneira, a seleção do Oriente Médio, baseada no México durante o Mundial, poderá embarcar para o país dois dias antes do próximo jogo, que ocorrerá à 0h (de Brasília) de sexta-feira para sábado. Na ocasião, enfrenta o Egito, na cidade de Seattle.

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Até então, a seleção só possuía permissão para chegar aos EUA no dia anterior à partida e tinha que deixar o país no mesmo dia do jogo. Apesar de estar sediado no México, o Irã faz todas as suas partidas do Grupo G na Terra do Tio Sam.

Assim, nesta terça-feira (23), o Departamento de Segurança Interna dos EUA concedeu a permissão, de acordo com a agência “AP”. Entretanto, terá que retornar imediatamente ao México após o confronto contra o Egito.

O técnico do Irã, Amir Ghalenoei, chegou a afirmar que a seleção era a “mais oprimida” da Copa do Mundo. Afinal, sofreu inúmeras restrições dos Estados Unidos desde o início da guerra, o que aumentou os desafios e deslocamentos durante esta primeira fase. Para os dois primeiros jogos, em Los Angeles, foi obrigada a viajar na véspera dos confrontos, gerando ainda mais desgaste físico nos jogadores.

O Irã segue com chances de classificação à fase de mata-mata. Afinal, soma dois pontos após duas rodadas: empates com a Nova Zelândia (2 a 2) e Bélgica (0 a 0). Dessa maneira, um triunfo sobre o Egito garante a vaga.

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