Após encher os olhos ao vencer a Croácia com uma grande atuação na primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo, a Inglaterra tentou de tudo, mas não conseguiu furar a retranca de Gana. O English Team beirou os 80% de posse de bola, mas não balançou as redes e ficou no empate sem gols com a seleção africana.

Mesmo com uma atuação abaixo ao que se viu contra a Croácia, Jude Bellingham foi eleito, em votação popular, o melhor jogador em campo da partida. Ao falar sobre o prêmio, Bellingham ativou o “modo sincerão” e admitiu que qualquer um dos defensores de Gana merecia mais do que ele.

LEIA MAIS: Kane perde gol feito, e Inglaterra fica no empate com Gana

“Sinceramente, eu não mereci. Deveria ter ido para um dos jogadores de defesa deles, que se defenderam muito bem. Tive alguns momentos difíceis, foi complicado entrar no jogo e agradeço a quem votou, mas deveria ter ido para um dos jogadores deles”, falou Jude.

Belligham também falou sobre a atuação da Inglaterra como um todo. Jude destacou que talvez o time tenha sofrido com a “ansiedade” de um segundo jogo que poderia dar a classificação para o time. No entanto, o jogador do Real Madrid valorizou a atuação de Gana, que fez um jogo defensivo praticamente perfeito.

“Como sempre acontece com a Inglaterra, é aquela ansiedade do segundo jogo. Ganham o primeiro, jogam bem e empatam o segundo. Mas tudo bem, eles jogaram para conseguir um empate que os classificaria e parabéns para eles”, finalizou.

Sendo assim, a Inglaterra volta a entrar em campo pela última rodada da fase de grupos no dia 27, sábado. O English Team enfrenta o Panamá, no Metlife Stadium, às 18h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.