Fifa quer mudar regra do sorteio nos pênaltis para o mata-mata da Copa

A Fifa propôs a mudança da regra do sorteio antes das cobranças de pênaltis no mata-mata da Copa do Mundo. Haverá uma reunião extraordinária da International Board para decidir sobre a questão, e a entidade pode implementar ainda na edição atual. A informação inicial foi do The Times.

Até o momento, o árbitro sorteia por meio de uma moeda um time para decidir quem começa batendo as penalidades ou o lado do campo para cobranças, a depender da escolha. Em seguida, há outro sorteio em que para definição do segundo item.

Entretanto, a proposta da Fifa é que ocorra apenas um sorteio de moedinha. A partir daí, quem vencer decide se bate primeiro o pênaltis ou o lado do campo. E o outro time define o segundo item. Diante disso, a entidade pode convocar reuniões extraordinárias para definir a questão.

Ainda segundo o The Times, a Fifa entende que o formato atual pode gerar uma dupla vantagem para uma mesma equipe, caso ela vença ambos os sorteios. A mudança buscaria dividir os benefícios entre os dois lados e aumentar a sensação de equilíbrio nas decisões.

Caso a proposta seja aprovada, a nova regra já poderá ser aplicada nas partidas eliminatórias desta Copa do Mundo. Até o momento, porém, a entidade ainda não anunciou oficialmente qualquer alteração no regulamento do torneio.

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