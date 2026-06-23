Chelsea acelera reformulação com chegada de Xabi Alonso

A chegada de Xabi Alonso ao Chelsea já começa a influenciar diretamente o planejamento para a próxima temporada. Mesmo nos primeiros dias do novo trabalho, a diretoria dos Blues se movimenta no mercado para reformular o elenco, com atenção especial ao sistema defensivo.

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De acordo com informações divulgadas pelo The Athletic, nesta terça-feira (23), o próximo reforço do clube deve ser Marco Palestra. O lateral italiano de 21 anos é aguardado em Londres para finalizar uma transferência avaliada em cerca de 55 milhões de euros. Destaque do Cagliari na última temporada, o jogador é considerado uma das principais promessas do futebol italiano e tem como característica a versatilidade, podendo atuar pelos dois lados da defesa.

A possível chegada de Palestra pode provocar uma saída importante. Malo Gusto está na mira do City e pode reencontrar Enzo Maresca, que recentemente deixou o Chelsea para assumir o comando da equipe de Manchester. Caso a negociação seja concluída, o clube londrino espera receber um valor próximo ao que será investido na contratação do italiano.

O setor defensivo, aliás, segue sendo uma das prioridades da nova comissão técnica. O Chelsea continua monitorando o mercado em busca de zagueiros e acompanha de perto as situações de Maxence Lacroix, do Crystal Palace, e Jacobo Ramón, do Como. Ambos agradam a Xabi Alonso, que busca mais equilíbrio e consistência para uma posição que já conta com diversas opções no elenco.

Chelsea prepara reformulação

Além dos movimentos para o presente, o clube também mantém o foco no futuro. Já estão confirmadas as chegadas de Geovany Quenda, vindo do Sporting, do lateral-esquerdo Denner, do Corinthians, e do meia ofensivo Dastan Satpayev, revelação do Kairat Almaty.

Enquanto novas contratações acontecem, o Chelsea também registra saídas. Marc Cucurella já deixou o clube em uma negociação que pode render cerca de 60 milhões de euros entre valor fixo e bônus por metas alcançadas.

Dessa maneira, com mudanças em andamento tanto nas chegadas quanto nas despedidas, o Chelsea inicia uma nova fase sob o comando de Xabi Alonso. Por fim, a expectativa na Inglaterra é de que o treinador espanhol promova uma profunda reformulação no elenco para tornar a equipe mais competitiva nas próximas temporadas.

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