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Governo decreta lei seca na capital em dia de México e República Tcheca na Copa

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 18: South Korea and Mexico fans gather during a watch party in Koreatown, home to large Korean and Mexican communities, during the World Cup match between the two countries on June 18, 2026 in Los Angeles, California. Mexico became the first team to advance to the knockout stage after defeating South Korea 1-0 and Los Angeles is hosting eight matches during the 2026 FIFA World Cup. (Photo by Mario Tama/Getty Images)
LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 18: South Korea and Mexico fans gather during a watch party in Koreatown, home to large Korean and Mexican communities, during the World Cup match between the two countries on June 18, 2026 in Los Angeles, California. Mexico became the first team to advance to the knockout stage after defeating South Korea 1-0 and Los Angeles is hosting eight matches during the 2026 FIFA World Cup. (Photo by Mario Tama/Getty Images) -

Torcedores mexicanos e tchecos terão que ficar de bico seco nesta quarta-feira (24), quando México e República Tcheca se enfrentam às 22h (de Brasília), pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo. Afinal, o poder público da capital do país norte-americano decretou lei seca no dia da partida.

Dessa maneira, o governo determinou nesta terça (23) que a venda de bebidas alcoólicas está proibida das 15h da quarta às 7h de quinta. O objetivo da medida imposta pelo governo da Cidade do México é preservar a ordem pública e garantir a segurança dos torcedores e moradores da capital.

“Preservar a ordem pública, garantir a segurança das pessoas assistentes, facilitar a mobilidade dos pedestres e veicular, assim como prevenir condutas que possam alterar a sana convivência durante o desenvolvimento das atividades relacionadas ao maior evento esportivo do mundo”, explicou o secretário do governo local, César Romero.

A proibição total da comercialização de bebidas alcoólicas vale para bares, vendedores ambulantes e supermercados. Entretanto, também há restrições para hotéis, clubes, restaurantes, cinemas e teatros, que poderão vender os produtos, desde que a consumação seja feita no local.

México e República Tcheca jogam no Azteca

A partida entre México e República Tcheca ocorrerá no icônico Estádio Azteca, às 22h (de Brasília) desta quarta-feira. Aliás, mexicanos e torcedores de outros países têm feito inúmeras festas pelas ruas das Cidade do México.

Classificado para a fase mata-mata, o México já garantiu a primeira colocação e apenas cumprirá tabela diante da República Tcheca. Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, pode terminar empatado com a Coreia do Sul – que enfrenta a África do Sul no mesmo horário -, mas leva vantagem no confronto direto.

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