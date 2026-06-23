Foram 79% de posse de bola e 19 finalizações, mas a Inglaterra não teve uma tarde inspirada em Boston. Diante de Gana, o English Team não conseguiu balançar as redes e ficou no empate sem gols, em uma atuação bem distinta ao que se viu na primeira rodada contra a Croácia.

Após o apito final, Thomas Tuchel evitou analisar a atuação da Inglaterra de uma forma a encontrar culpados pelo tropeço. Sendo assim, o técnico da Inglaterra fez questão de salientar a força de Gana e a resiliência da equipe africana para atingir o objetivo, que era pontuar e se colocar em uma ótima condição para buscar a classificação.

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“Não estou frustrado. Eu já esperava por isso, pois sabia que seria um jogo difícil. Gana é um time físico e muito comprometido. Todo o mérito para eles. Foi difícil penetrar na defesa deles. É preciso ter paciência, mas também coragem nos momentos certos”, disse Tuchel para a ‘BBC Sports’.

Tuchel também fez questão de avaliar positivamente o volume de jogo do seu time nos minutos finais de jogo. Em busca do gol da vitória, o English Team colocou Gana encurralada na sua própria área e chegou a ter uma chance clara com Kane, mas o atacante desperdiçou e jogou por cima do gol.

“No final do segundo tempo nós crescemos e encontramos o ritmo, mas, claro, o cansaço começou a aparecer. Gostei da atitude, mas é preciso um pouco de sorte. Tivemos chutes e cruzamentos suficientes, e uma grande chance com Harry Kane, mas é do jogo”, finalizou.

Desse modo, na última rodada da fase de grupos, no próximo dia 27, sábado, a Inglaterra enfrenta a seleção do Panamá, no Metlife Stadium, em Nova York, às 18h (de Brasília).

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