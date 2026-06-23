Governo decreta lei seca na capital em dia de México x República Tcheca na Copa

Torcedores mexicanos e tchecos terão que ficar de bico seco nesta quarta-feira (24), quando México e República Tcheca se enfrentam às 22h (de Brasília), pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo. Afinal, o poder público da capital do país norte-americano decretou lei seca no dia da partida.

Dessa maneira, o governo determinou nesta terça (23) que a venda de bebidas alcoólicas está proibida das 15h da quarta às 7h de quinta. O objetivo da medida imposta pelo governo da Cidade do México é preservar a ordem pública e garantir a segurança dos torcedores e moradores da capital.

“Preservar a ordem pública, garantir a segurança das pessoas assistentes, facilitar a mobilidade dos pedestres e veicular, assim como prevenir condutas que possam alterar a sana convivência durante o desenvolvimento das atividades relacionadas ao maior evento esportivo do mundo”, explicou o secretário do governo local, César Romero.

A proibição total da comercialização de bebidas alcoólicas vale para bares, vendedores ambulantes e supermercados. Entretanto, também há restrições para hotéis, clubes, restaurantes, cinemas e teatros, que poderão vender os produtos, desde que a consumação seja feita no local.

México e República Tcheca jogam no Azteca

A partida entre México e República Tcheca ocorrerá no icônico Estádio Azteca, às 22h (de Brasília) desta quarta-feira. Aliás, mexicanos e torcedores de outros países têm feito inúmeras festas pelas ruas das Cidade do México.

Classificado para a fase mata-mata, o México já garantiu a primeira colocação e apenas cumprirá tabela diante da República Tcheca. Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, pode terminar empatado com a Coreia do Sul – que enfrenta a África do Sul no mesmo horário -, mas leva vantagem no confronto direto.

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