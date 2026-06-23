A Inglaterra entrou em campo nesta terça-feira com um grande favoritismo para vencer Gana e se classificar de forma antecipada para o mata-mata. No entanto, nada deu certo para o English Team, que não encontrou respostas para a grande atuação do sistema defensivo de Gana e ficou no empate sem gols.

A melhor oportunidade da Inglaterra na partida veio aos 41 minutos do segundo tempo. Após cruzamento na área, O’Reilley acertou a bola no travessão de Gana e no rebote, ela sobrou nos pés de Harry Kane dentro da pequena área. O atacante, que costuma guardar nas redes praticamente todas as chances claras de gol, jogou por cima da meta e segue se lamentando.

Após a partida, Kane seguiu remoendo o lance desperdiçado, mas mostrou maturidade e confiança para entender que às vezes até o melhor atacante do mundo pode perder um gol.

LEIA MAIS: Fifa quer mudar regra do sorteio nos pênaltis para o mata-mata da Copa do Mundo

“Confio em mim mesmo na maioria das vezes. Uma dessas chances, mas já vivi o suficiente como atacante para saber que nem sempre a bola vai entrar. Confio em mim mesmo nove em cada dez vezes, mas hoje não deu certo”, lamentou Kane.

O artilheiro inglês também falou sobre a atuação abaixo da Inglaterra como um todo. Assim como o técnico Thomas Tuchel, Kane valorizou a atuação defensiva de Gana, e admitiu que o rival desta terça fez um ótimo trabalho para neutralizar as forças da Inglaterra.

“Às vezes, você precisa de um gol no início para abrir o jogo, para o time sair jogando, mas conforme o jogo avança com o placar em 0 a 0, eles acreditam mais e se defendem com mais garra. Ainda tivemos chances no final. Poderíamos ter vencido por 1 a 0 ou 2 a 0 e seguido em frente. Nunca seria um jogo bonito, devido à forma como eles jogaram. Mérito deles, que se defenderam bem e foram perigosos nos contra-ataques”, finalizou o atacante.

Sendo assim, a Inglaterra volta a entrar em campo no próximo sábado, dia 27. Pela terceira e última rodada da fase de grupos, o English Team enfrenta o Panamá, às 18h (de Brasília), no Metlife Stadium, em Nova York.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.