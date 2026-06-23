Bélgica liga alerta por ataque zerado na Copa

A Bélgica chega à última rodada do Grupo G da Copa do Mundo com uma preocupação clara: o ataque ainda não marcou gol próprio no torneio. Depois de dois jogos, a equipe de Rudi Garcia soma dois empates, segue sem vencer e depende de uma resposta ofensiva contra a Nova Zelândia, na sexta-feira (26), em Vancouver, para avançar sem depender de combinações.

O único gol belga até aqui saiu na estreia contra o Egito, no empate por 1 a 1. Ainda assim, a jogada terminou em gol contra, após participação de Lukaku. Na segunda rodada, contra o Irã, a Bélgica voltou a criar volume, mas parou no goleiro Alireza Beiranvand e ficou no 0 a 0 em Los Angeles.

A falta de eficiência passou a dominar a análise da campanha. A Bélgica teve mais posse, ocupou o campo ofensivo por longos períodos e pressionou o Irã. No entanto, falhou no último toque. Além disso, quando a equipe ficou exposta, Courtois também precisou trabalhar para evitar uma derrota que deixaria a classificação em situação ainda mais delicada.

Rudi Garcia admitiu a frustração depois do empate. O treinador avaliou que a Bélgica poderia ter vencido com folga, mas não conseguiu transformar o domínio em gols.

“Poderíamos ter vencido por três gols contra o Irã, mas não fomos eficientes o bastante. Tivemos muitas tentativas e, quando você não marca, não vence uma partida”, afirmou.

Garcia também disse que a Bélgica executou o plano de jogo previsto contra uma seleção iraniana que esperava baixa e tentando contra-atacar. Ainda assim, voltou a apontar a falta de eficiência como o principal problema belga.

“Nós dominamos. Então, taticamente e em termos de plano de jogo, jogamos como queríamos jogar. Mas desperdiçamos chances e faltou eficiência”, declarou.

Bélgica vive clima de cobrança interna

A cobrança também apareceu no discurso dos jogadores. Lukaku, principal referência ofensiva da Bélgica, classificou o empate como frustrante e reconheceu que a equipe precisa entender por que não conseguiu converter o volume criado.

“Temos que analisar o que deu errado, porque criamos muitas chances sem marcar, e isso é frustrante. Jogamos com emoção demais nos momentos-chave”, disse Lukaku.

Agora, a Bélgica precisa vencer a Nova Zelândia. O Egito lidera a chave com quatro pontos. Bélgica e Irã aparecem com dois, enquanto a Nova Zelândia tem um. Portanto, uma vitória belga garante classificação. Um empate pode deixar a equipe dependente do resultado de Irã x Egito e da disputa entre os melhores terceiros colocados.

Garcia reconheceu o peso da partida decisiva. Ainda assim, afirmou que a vaga segue nas mãos da Bélgica.

“Às vezes você precisa vencer e, nesta situação, você precisa vencer. Obviamente, eu gostaria de ter começado melhor, mas isso faz parte da vida. Este grupo não é fraco. Precisamos mostrar que somos capazes de vencer a Nova Zelândia e avançar à fase de 32. Primeiro, precisamos descansar, recuperar e nos preparar para esta partida decisiva”, comentou.

A Bélgica enfrenta a Nova Zelândia na sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), no BC Place, em Vancouver. No mesmo horário, Irã e Egito jogam em Seattle pela outra partida do Grupo G.

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