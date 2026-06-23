“One last Siuuu”: torcida empurra CR7 a reagir e voltar a ser protagonista

A comemoração icônica de Cristiano Ronaldo voltou a aparecer em uma Copa do Mundo após quatro anos. Para quem pensava que a estreia sem brilho, contra a RD Congo, sugeria que o craque português já não é mais capaz de decidir, a tarde em Houston, contra o Uzbequistão, nesta terça-feira, mostrou que ele ainda tem muito a oferecer. E o empurrão dos fãs tem relação com a nova atitude.

Antes de chegar no NGR Stadium, o ônibus da delegação lusa passou por centenas de torcedores. Todos, por sinal, eufóricos por cruzar com CR7 e companhia. Alguns deles portavam cartazes de apoio, e o mais marcante estampava em letras grandes o famoso grito pós-gols do camisa 7: “one last siuuu for the world” (um último siuuu para o mundo), em referência à sua despedida dos Mundiais por Portugal, aos 41 anos.

Ao pisar no gramado, Cristiano Ronaldo foi muito festejado. O mesmo ocorreu quando pegou na bola pela primeira vez. Logo aos seis minutos, a atmosfera fez efeito. Com um chutaço de primeira, marcou seu primeiro gol e explodiu a arena com quase 70 mil pessoas. Momento histórico, afinal, ele se tornou o único jogador a balançar as redes em seis Copas diferentes.

Na celebração, correu para o abraço nos companheiros do banco de reservas. Mas, antes de a bola rolar novamente, registrou o salto característico, é claro. O nome no placar não deixou dúvidas: o craque voltava a ser protagonista. Uma pausa nas críticas para venerá-lo.

A atmosfera seguiu elétrica, assim como o time luso. O segundo gol de CR7 poderia ter saído em cobrança de falta, mas foi Nuno Mendes que bateu com força e precisão. Não demorou para o craque voltar a balançar as redes e provar que pode – por que não? – brigar por mais uma artilharia.

Números de CR7 por Portugal

Jogos: 230

Gols: 144

Assistências: 46

História da comemoração “siuuu”

O próprio Cristiano confirma que a comemoração especial foi criada ao acaso em um amistoso. Em 2013, pelo Real Madrid, marcou contra o Chelsea, sorriu para os companheiros e gritou “siiii”, uma brincadeira que faziam no vestiário para fazer alguma afirmação.

A partir daí, não parou mais e influenciou as próximas gerações do futebol. A goleada por 5 a 0 sobre o Uzbequistão exibiu um time de Portugal diferente. Praticamente garantido na segunda fase, CR7 terá ao menos mais duas partidas. A próxima é Colômbia, no sábado. Vai ter “siuuu”?