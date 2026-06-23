Erling Haaland colocou a França como favorita antes do confronto direto contra a Noruega na Copa do Mundo. As duas seleções se enfrentam na sexta-feira (26), em Boston, pela última rodada do Grupo I, já classificadas ao mata-mata. Ainda assim, o jogo vale a liderança da chave.

O atacante norueguês falou depois da vitória por 3 a 2 sobre Senegal, resultado que confirmou a vaga antecipada da Noruega na próxima fase. Haaland marcou duas vezes na partida, chegou a quatro gols no Mundial e manteve a seleção com 100% de aproveitamento.

Mesmo com o bom início norueguês, o camisa 9 evitou empolgação. Questionado sobre o duelo com a França, Haaland minimizou o peso da partida e apontou os Bleus como favoritos.

“Eu não me importo muito com esse jogo agora. Eles provavelmente vão nos vencer e depois ganhar a Copa do Mundo”, disse Haaland.

A declaração chamou atenção porque França e Noruega chegam em igualdade de pontos. As duas seleções venceram Iraque e Senegal nas duas primeiras rodadas. No entanto, a França lidera pelo saldo de gols e, por isso, joga pelo empate para terminar em primeiro lugar.

A seleção francesa também chega embalada. Depois de vencer Senegal na estreia, bateu o Iraque por 3 a 0 em uma partida marcada por longa interrupção por tempestade. Kylian Mbappé marcou duas vezes e chegou a quatro gols na Copa, mesma marca de Haaland.

Haaland x Mbappé

Assim, o duelo também coloca frente a frente dois dos principais artilheiros do torneio. Mbappé já tem longa história em Copas, enquanto Haaland disputa seu primeiro Mundial. Ainda assim, o norueguês começou com números fortes: dois gols contra o Iraque e mais dois contra Senegal.

A Noruega, por sua vez, vive um momento histórico. A seleção voltou à Copa depois de 28 anos e já garantiu vaga no mata-mata. Além disso, venceu dois jogos seguidos no torneio e chega ao encontro com a França sem risco de eliminação imediata.

O discurso de Haaland, portanto, combina cautela e reconhecimento do peso francês. A França tem elenco mais experiente, histórico recente em finais de Copa e uma geração liderada por Mbappé. A Noruega, porém, tenta transformar a campanha já positiva em uma vitória de impacto.

O jogo contra a França também pode definir o caminho das duas seleções na próxima fase. Quem terminar em primeiro no Grupo I terá cruzamento diferente nos 16 avos de final. Por isso, embora Haaland tenha minimizado o peso da partida, o resultado pode influenciar diretamente a sequência no mata-mata.

Luto na França

A França terá uma ausência importante à beira do campo. Didier Deschamps deixou a concentração após receber a notícia do falecimento da mãe e voltou ao país para acompanhar a família. O técnico não comandará a equipe no duelo contra a Noruega. O auxiliar Guy Stéphan ficará no banco dos Bleus.

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