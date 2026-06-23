Paraná Clube aprova venda da SAF e fica com esperança de dias melhores

O Paraná Clube deu um passo importante para a sua reconstrução. Afinal, na noite da última segunda-feira (22), os Conselhos Consultivos e Deliberativo do Tricolor aprovaram os documentos necessários para a venda da Sociedade Anônima do Futebol à empresa NextPlay. A votação teve um placar favorável de 62 votos a dois pela continuidade do negócio.

Entre os instrumentos aprovados estão o contrato de compra e vendas de ambas as partes, do Acordo de Acionistas e do financiamento da Dip (Debtor-In-Possession) firmados entre as partes. Para o negócio ser concluído, ainda falta o cumprimento das etapas previstas no processo de Recuperação Judicial. O clube aguarda a obtenção da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa da Fazenda Nacional, que comprova a regularidade judicial da instituição. A emissão do documento depende da transação tributária da União e do pagamento da primeira parcela de R$ três milhões, que será desembolsada pela empresa nos próximos dias.

A NextPlay já atua no Paraná desde o começo do ano, com investimento que auxiliou o Tricolor no acesso à primeira divisão do Campeonato Paranaense. A promessa da empresa é que o investimento terá um mínimo orçamentário de acordo com a divisão que o clube disputará.

No momento, o principal foco da empresa é o patrimônio do clube. A promessa é de um investimento de pelo menos R$ 60 milhões na Vila Capanema e R$ 10 milhões na Vila Olímpica. Inclusive, o estádio do Boqueirão passou por um processo de reestruturação com o apoio do São Joseense. Inclusive, o Lobo utiliza o local para os seus jogos na Série D do Brasileirão.

Sede social virou chave do negócio

Outro imóvel do clube importante para a aprovação da Saf é a sede social, localizada na avenida Presidente Kennedy. O Tricolor conseguiu um acordo com seus credores e o Banco Genial, ligado à NextPlay, para a venda do ativo por pelo menos R$ 60 milhões. O Paraná utilizará integralmente o valor para quitar as obrigações previstas na Recuperação Judicial.

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