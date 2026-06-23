Técnico de Marrocos admite dificuldade para fazer gols em meio a “disputa” com Brasil

Marrocos entra em campo nesta quarta-feira (24/6), às 19h (de Brasília), diante do Haiti, ainda sonhando com a liderança do Grupo C da Copa do Mundo. Caso marroquinos e brasileiros vençam seus compromissos, a definição do primeiro lugar ficará por conta do saldo de gols. Algo que vem incomodando o técnico marroquino.

Neste momento, a vantagem é da Seleção Brasileira. A equipe de Carlo Ancelotti marcou quatro gols e sofreu apenas um, enquanto os africanos balançaram as redes duas vezes e também foram vazados uma vez. Diante de um adversário já eliminado, a partida em Atlanta surge como oportunidade para Marrocos melhorar seus números ofensivos.

Apesar disso, o técnico Mohamed Ouahbi reconheceu que a falta de eficiência no ataque acompanha a seleção há algum tempo. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o treinador afirmou que a equipe ainda precisa criar muitas oportunidades para conseguir marcar.

“Obviamente desperdiçamos algumas oportunidades, como acontece com qualquer equipe. Há muito tempo precisamos de várias chances para marcar gols. Trabalhamos nisso e, mentalmente, permanecemos tranquilos. Não estamos alarmados. Vemos as intenções nos treinamentos, vemos as intenções durante os jogos e percebemos que os jogadores querem evoluir. Vamos melhorar nesse aspecto. Não considero isso um problema. Falaremos sobre isso novamente mais tarde, mas tenho certeza de que vamos evoluir nesse quesito”, afirmou.

Embora nenhuma seleção esteja matematicamente classificada no Grupo C, Brasil e Marrocos aparecem em situação confortável e dificilmente deixarão de avançar, seja entre os dois primeiros colocados ou por meio das vagas destinadas aos melhores terceiros.

Técnico de Marrocos é só elogios para o Brasil

Ouahbi também aproveitou a entrevista para elogiar a equipe brasileira e projetou uma campanha sólida da Seleção nas fases eliminatórias. O treinador destacou a evolução apresentada pelo Brasil após a estreia e apontou o trabalho coletivo e a experiência de Carlo Ancelotti como diferenciais.

“Também creio que o Brasil vai crescer. Vimos o segundo jogo em que ganharam de 3 a 0, e vão crescer. Também são uma equipe que tem muitas qualidades. Fizemos uma partidaça na estreia contra eles, mas vimos que em qualquer ocasião te podem ferir. Sem dúvida vai competir muito bem nas partidas mata-mata e acredito que pode chegar muito longe, de verdade. Porque tem um coletivo muito compacto, jogadores que trabalham muito juntos e dois, três jogadores que fazem diferença. Além da experiência do Carlo Ancelotti, que é muito também (risos). Então creio que vão chegar longe”, analisou.

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