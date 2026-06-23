Nike anuncia nova chuteira dourada de Cristiano Ronaldo

Depois de Cristiano Ronaldo marcar dois gols na vitória da seleção de Portugal por 5 a 0 sobre Uzbequistão e alcançar um recorde histórico, a Nike, patrocinadora do craque português, anunciou o lançamento da nova chuteira dourada do jogador.

De acordo com a fornecedora, a chuteira da linha CR7 estará disponível para venda a partir desta quarta-feira, dia 24. As imagens já haviam sido vazadas na semana passada.

O modelo, logicamente, traz o dourado como cor dominante, cobrindo inclusive a sola e as travas. Por outro lado, o logotipo da Nike e a assinatura da linha CR7 aparecem em branco. A gigante de material esportivo mantém um contrato de patrocínio de longa data com o craque português.

Inicialmente, era de que o atacante iria utilizará o novo par de chuteiras apenas durante as sessões de treinamento da seleção. No entanto, por conta da boa atuação contra o Uzbequistão, o astro pode mudar de ideia.

Portugal, líder da chave e dependendo apenas de si para avançar, pega a Colômbia, no que promete ser a briga pela primeira posição. Os colombianos, afinal, venceram na estreia e ainda jogam contra a RD do Congo nesta terça, às 23h (de Brasília). O duelo é no sábado (27/6), às 20h30, em Miami (EUA).

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