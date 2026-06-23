Argentina prevê mudanças para a partida contra a Jordania

Depois de vencer a Áustria e garantir sua vaga na próxima fase, a Argentina voltou aos trabalhos nesta terça-feira (23). A Albiceleste realizou o tradicional regenerativo, com os titulares da partida de segunda (22) realizando atividades na academia. Apesar disso, Lionel Scaloni deu indícios que deve fazer mudanças na equipe para encarar a Jordânia, na última rodada da fase de grupos.

Com a classificação já garantida na liderança do grupo, o treinador pode aproveitar a última partida para dar espaço para outros jogadores. A expectativa é que a defesa argentina conte com Montiel, Otamendi, Senesi e Tagliafico, o último recuperado de lesão. No meio, Paredes, Palacios e Barco podem aparecer no time titular. Por fim, o ataque deve contar com Julián Álvarez e Nico González.

Entretanto, a única dúvida fica com relação a Lionel Messi. Afinal, o maior artilheiro da história das Copas tem o desejo de iniciar todas as partidas possíveis, mesmo que não haja muita obrigação no confronto. Contudo, a expectativa é que Scaloni converse com o craque para definir qual será a melhor estratégia para o jogo.

O único jogador totalmente descartado é o zagueiro Cuti Romero. O defensor sentiu dores no joelho direito após o jogo contra a Áustria. Na ocasião, sofreu uma pancada no início do segundo tempo e deixou o campo aos 12 minutos, quando Otamendi entrou em seu lugar.

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