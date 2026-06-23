Croácia derrota o Panamá, elimina adversário e respira na Copa

A Croácia venceu o Panamá por 1 a 0 nesta terça-feira (23), no BMO Field, em Toronto, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo. Em um jogo mais difícil do que o esperado, a seleção croata só conseguiu superar a resistência panamenha no segundo tempo, com gol de Budimir, que saiu do banco no intervalo e decidiu a partida. O resultado deu alívio à equipe de Zlatko Dalić, que encontrou um Panamá competitivo, organizado e perigoso em boa parte do confronto. Com a derrota, no entanto, os panamenhos estão eliminados da competição. Além disso, a noite teve peso histórico para Luka Modric. O camisa 10 completou 200 jogos pela seleção croata e foi substituído aos 35 minutos do segundo tempo.
Deu sono
O primeiro tempo contrariou a expectativa de domínio croata. O Panamá não se limitou a defender. A equipe de Thomas Christiansen tentou jogar com posse, adiantou linhas em alguns momentos e incomodou a saída de bola adversária. Aos 15 minutos, Murillo recebeu em profundidade pela direita e cruzou forte na pequena área. Fajardo se jogou na bola, mas não conseguiu finalizar.
A Croácia tinha Modric, Kovacic e Baturina no meio, todavia encontrou dificuldade para acelerar. O Panamá fechou bem os espaços e explorou as pontas, principalmente com Puma Rodríguez e Murillo. Aos 21, Cristian Martínez recebeu pela direita, avançou com liberdade e finalizou sem ângulo. Livakovic segurou em dois tempos.
O Panamá chegou a assustar mais uma vez aos 22 minutos. Murillo foi lançado pela direita e cruzou na segunda trave. Puma Rodríguez cabeceou firme, Livakovic desviou, e a bola bateu no travessão. No entanto, a arbitragem marcou que a bola havia saído antes do cruzamento, anulando o lance.
Depois da pausa para hidratação, a Croácia passou a ter mais posse. Ainda assim, pouco criou. A melhor chance croata da primeira etapa veio apenas aos 45. Baturina recebeu na entrada da área, limpou para a perna direita e finalizou no canto. Mosquera espalmou pela linha de fundo e manteve o empate até o intervalo.
Gol do alívio
Dalić mexeu na volta para o segundo tempo. Kramaric entrou no lugar de Gvardiol, e Budimir substituiu Musa. As alterações deram mais presença ofensiva à Croácia. Aos oito minutos, Stanisic avançou pela direita, tabelou com Pasalic, foi ao fundo e cruzou na segunda trave. A bola passou por Mosquera, e Budimir completou para o gol. O atacante marcou pela primeira vez em Copas do Mundo.
Mesmo atrás no placar, o Panamá não se entregou. Aos 22 minutos, Martínez se esforçou pela direita, evitou a saída e acionou Bárcenas, que finalizou duas vezes. Livakovic inegavelmente fez grandes defesas. No minuto seguinte, Martínez cobrou escanteio, Harvey subiu na segunda trave e cabeceou forte. O goleiro croata espalmou novamente.
A pressão panamenha obrigou a Croácia a sofrer. Aos 32 minutos, Puma Rodríguez ficou com sobra na intermediária e finalizou de canhota, mas mandou longe. Dois minutos depois, em cobrança de escanteio pela esquerda, Harvey dominou livre na segunda trave e bateu de direita, acertando o lado de fora da rede.
A Croácia ainda teve chances para ampliar. Aos 11 minutos do segundo tempo, Modric puxou contra-ataque e acionou Marco Pasalic, que avançou com liberdade, entrou na área e tentou encobrir Mosquera. O goleiro defendeu, e o atacante isolou no rebote. Aos 37, Baturina cobrou falta na segunda trave, mas Budimir não conseguiu finalizar mesmo livre.
Panamá pressiona
No fim, a Croácia administrou a vantagem. Perisic ainda encontrou Budimir em belo lançamento de três dedos aos 40 minutos, mas Córdoba fez o desarme. O Panamá insistiu até os minutos finais, porém não conseguiu transformar a boa atuação em gol.
A vitória, por fim, deixa a Croácia viva na briga por classificação no Grupo L. O Panamá, por sua vez, saiu de campo com a sensação de ter competido em alto nível, mas sem pontuar em uma partida na qual criou chances claras e exigiu boas defesas de Livakovic.
PANAMÁ 0 x 1 CROÁCIA
Copa do Mundo — 2ª rodada do Grupo L
Data: 23 de junho de 2026
Local: BMO Field, Toronto (Canadá)
PANAMÁ: Mosquera; Murillo, Córdoba, Jiovany Ramos (Waterman, 31’/2ºT) e Bárcenas (Tomás Rodríguez, 44’/2ºT); Andrés Andrade, Harvey e Cristian Martínez; Blackman (Davis, 45’/2ºT), Puma Rodríguez e Fajardo (Londoño, 37’/2ºT). Técnico: Thomas Christiansen.
CROÁCIA: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic e Gvardiol (Kramaric, Intervalo); Modric (Mario Pasalic, 35’/2ºT), Kovacic (Petar Sucic, 26’/2ºT) e Baturina; Marco Pasalic (Luka Sucic, 25’/2ºT), Musa (Budimir, Intervalo) e Perisic. Técnico: Zlatko Dalić.
Gol: Budimir, 8’/2ºT
Árbitro: Pierre Atcho (GAB)
Assistentes: Boris Ditsoga (GAB) e Amos Abeigne (GAB)
VAR: Nicolas Gallo (COL)
Cartão Amarelo: Bárcenas (PAN); Petar Sucic (CRO)
Cartão Vermelho: Nenhum
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