Tetracampeão com a Alemanha é acusado de racismo após comentários contra a Costa do Marfim

Capitão do título mundial da Alemanha em 2014, no Brasil, o ex-jogador Bastian Schweinsteiger se envolveu em uma polêmica na vitória contra a Costa do Marfim. Nos comentários pela emissora pública alemã ARD, o atual comentarista recebeu acusações de usar estereótipos racistas para comentar sobre a seleção africana.

Durante a partida, Schweinsteiger afirmou que os marfinenses praticavam um “futebol africano”. O ex-jogador caracterizou o estilo de jogo como “pouco ortodoxo”, “um pouco selvagem” e “talvez, às vezes, não tão marcado pela tática”. Em alemão, o comentarista usou o termo “wild”, que, em português, pode significar rebeldia, irreverência ou descontrole, além de selvagem.

Em outro momento, o comentarista apontou que a Alemanha deveria estar preparada para que a partida fosse “imprevisível em alguns momentos”.

As declarações geraram muitas críticas nas redes sociais. O ex-jogador recebeu acusações de utilizar clichês racistas e coloniais que reduzem as seleções africanas apenas por seus atributos físicos, ao invés de reconhecer suas capacidades intelectuais.

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