Ancelotti despista sobre substituto de Raphinha e mira repetição do jogo contra o Haiti

Na véspera do confronto decisivo contra a Escócia, Carlo Ancelotti demonstrou confiança na evolução da Seleção Brasileira, confirmou que Neymar está apto para atuar e evitou revelar quem ocupará a vaga deixada por Raphinha. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (23/6), em Miami, o treinador destacou que o objetivo é repetir a atuação exibida diante do Haiti e encerrar a fase de grupos da Copa do Mundo em alta.

Mesmo com Marrocos disputando simultaneamente a liderança do Grupo C, Ancelotti garantiu que a comissão técnica não desviará a atenção do compromisso em Miami.

“Obviamente não vamos focar no jogo de Marrocos, vamos focar no jogo que temos que fazer, temos que fazê-lo bem. Tentar melhorar depois do jogo com Haiti, Escócia é bem organizada, eles têm oportunidade para se classificarem melhor no grupo”, afirmou.

Quem vai substituir Raphinha

Contudo, a principal dúvida na escalação brasileira segue sendo o substituto de Raphinha, que está fora por lesão muscular na coxa direita. O italiano assegurou que já definiu quem iniciará a partida, mas preferiu manter o mistério. Também descartou qualquer preocupação com jogadores pendurados por cartões amarelos.

“Não pensamos em outra coisa que não jogar um bom jogo com a melhor escalação possível, o mesmo vai para os jogadores da frente. Temos ideia clara de quem vai substituir Raphinha, não tem como pensar em cartões”, disse o italiano.

Entre os candidatos à vaga, Ancelotti fez elogios a Rayan, utilizado no decorrer do duelo contra o Haiti.

“É um desses detalhes evidentemente sim, Rayan quando entrou no lugar de Raphinha fez bom jogo, Rayan tem muito potencial nesse aspecto. Tenho outros jogadores que podem se adaptar a esse sistema, mas se temos amplitude, Rayan pode fazer isso”, completou.

Ancelotti também analisou as características da Escócia, adversária que ainda sonha com a classificação às oitavas de final. Contudo, o grande objetivo do treinador é repetir a atuação diante do Haiti.

“Equipe forte fisicamente, com estratégia muito clara. Habitualmente joga no 4-4-2, com muita bola longa, busca jogar por muitos cruzamentos. É um jogo que temos que controlar nesse aspecto. Temos que tentar repetir o primeiro tempo contra o Haiti, ter intensidade com bola, ter acertos com bola e evitar erros. Essa é a linha que temos que fazer. A equipe está melhorando no treino, e eu tenho confiança que vamos seguir melhorando. Quero ver o jogo que jogamos com o Haiti, porque gostei do jogo. Quero uma confirmação daquele jogo por qualidade, por efetividade na frente, por qualidade no jogo. Uma confirmação no jogo de amanhã pode ser muito boa para nós.”, falou Ancelotti.

Ancelotti confirma retorno de Neymar

A grande novidade para a partida é o retorno de Neymar. Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, o camisa 10 treinou normalmente nos últimos dias e foi liberado pelo departamento médico. Ancelotti revelou satisfação com a postura do atacante durante o período de recuperação. Além disso, afirmou que ele tem condições de atuar durante toda a partida.

“Neymar está disponível, trabalhou bem essa semana, preparou-se bem para o jogo. Estamos todos muito contentes, a qualidade dele pode agregar muito ao time. Ele pode jogar 90 minutos, está bem, trabalhou muito bem, treinou bem. Estou muito feliz com ele. A atitude de Neymar nesses dias foi muito boa. Conhece muito bem os companheiros, trabalha muito bem e com muita seriedade. Tento recuperar o máximo possível. Estou muito feliz com ele. Aporta experiência, conhecimento de jogo. Está fazendo muito bem”, disse o treinador.

E o Endrick?

Questionado sobre Endrick, outro jogador bastante pedido pelos torcedores, o treinador deixou claro que o atacante segue nos planos, mas aproveitou para brincar com a popularidade dos dois atletas.

“Endrick pode jogar todos os jogos, pode jogar o próximo jogo e pode jogar em qualquer momento porque tem capacidade para jogar. A torcida empurra muito Endrick, mas amanhã temos também Neymar. Vão apoiar Neymar ou Endrick? Acho que vão apoiar os dois”, falou o italiano.

Por fim, Ancelotti voltou a ressaltar a importância do duelo diante dos escoceses, tanto pela busca da liderança do grupo quanto pela necessidade de chegar ao mata-mata em crescimento.

“Estou satisfeito, mas temos um compromisso muito grande que é brigar por essa Copa. Começamos bem no primeiro jogo, segundo jogo melhor. Estamos confiante que o terceiro jogo será melhor. Acho que se amanhã fazemos um bom jogo, estaremos em uma boa situação para o mata-mata que começará”, finalizou.

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