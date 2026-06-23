Panamá é a quinta seleção matematicamente eliminada da Copa

O Panamá está matematicamente eliminado da Copa do Mundo. A derrota por 1 a 0 para a Croácia, nesta terça-feira (23), no BMO Field, em Toronto, pela segunda rodada do Grupo L, tirou qualquer possibilidade de classificação da seleção panamenha ao mata-mata. A conta se fechou por causa da combinação dos resultados da chave. Antes do jogo entre Panamá e Croácia, Inglaterra e Gana empataram por 0 a 0 e chegaram a quatro pontos. Depois, a Croácia venceu, somou três e deixou os panamenhos com 0 ponto em duas rodadas. Com isso, os panamenhos se juntam a outras seleções já eliminadas matematicamente da Copa. Até esta apuração, além do Panamá, também não têm mais chance de avançar Haiti, Turquia, Tunísia e Jordânia.

Mesmo que vença a Inglaterra na última rodada, o Panamá só pode chegar a três pontos. Assim, não alcança ingleses nem ganeses. Além disso, também não pode ultrapassar a Croácia em caso de empate em pontos, porque perdeu o confronto direto nesta terça.

A derrota, por fim, também fechou a porta da disputa entre os melhores terceiros colocados. O novo formato da Copa classifica os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros entre as 12 chaves. No entanto, o cenário do Grupo L deixou o Panamá sem caminho de classificação mesmo com um eventual triunfo na rodada final.

A eliminação, contudo, ocorreu depois de uma partida competitiva. O Panamá incomodou a Croácia no primeiro tempo, criou boas jogadas pelos lados e exigiu trabalho de Livakovic. No entanto, falhou no último toque. A Croácia mudou no intervalo, colocou Budimir e Kramaric em campo e, afinal, encontrou o gol aos oito minutos da etapa final.

Demais eliminadas

Ademais, o Haiti caiu no Grupo C. A seleção perdeu para a Escócia e para o Brasil nas duas primeiras rodadas. Mesmo com um jogo ainda por disputar, não consegue mais superar os adversários diretos pelos critérios de desempate.

A Turquia também está fora. No Grupo D, a equipe perdeu para Austrália e Paraguai, ambos adversários diretos na briga por classificação. Por isso, mesmo que vença os Estados Unidos na última rodada, não alcança posição suficiente para seguir no torneio.

A Tunísia vive situação parecida no Grupo F. A seleção perdeu para Suécia e Japão nas duas primeiras partidas. Como os confrontos diretos pesam no desempate, não tem mais caminho para avançar, mesmo com a possibilidade de terminar com três pontos.

A Jordânia completou a lista depois da derrota por 2 a 1 para a Argélia, no Grupo J. A seleção estreante havia perdido para a Áustria na estreia e voltou a cair na segunda rodada. Com isso, não pode mais alcançar uma posição de classificação.

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