Inglaterra x Gana: Spence recusa cumprimento e ignora Partey, acusado de estupro

O duelo entre Inglaterra e Gana, que terminou com empate sem gols em Boston pela Copa do Mundo, chamou atenção por um episódio antes de a bola rolar. Durante o tradicional cumprimento entre os jogadores após a execução dos hinos dos países, o inglês Djed Spence evitou apertar a mão do ganense Thomas Partey, acusado de crimes sexuais no Reino Unido.

A transmissão oficial do torneio da Fifa não chegou a mostrar claramente o momento, mas imagens divulgadas pelo canal ganense 3Sports revelaram que Partey cumprimentou todos os adversários.

Spence, contudo, foi o único que se recusou a apertar a mão do africano. O lateral inglês colocou a mão no bolso e ignorou por completo o meio-campista, que chegou a encará-lo rapidamente antes de seguir em frente.

Died Spence of England avoids shaking hands with Thomas Partey Trip to USA powered by Adansi Travels#3Sports #Mundial26OnMG pic.twitter.com/ZnswJIcpAX — #3Sports (@3SportsGh) June 23, 2026

Thomas Partey vive uma situação extremamente difícil fora dos gramados. Afinal, não teve autorização para atuar na estreia da seleção ganense no Canadá em decorrência de acusações de estupro.

O jogador já foi preso em 2025 e responde a múltiplas denúncias de violência sexual. No início de 2026, declarou-se inocente perante a Justiça inglesa, mas segue sendo alvo de grande repercussão e polêmica.

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