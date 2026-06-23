Cruzeiro e Grêmio fazem amistoso em Brasília durante pausa do calendário

Cruzeiro e Grêmio medirão forças em um amistoso preparatório de peso durante o período de pausa no calendário do futebol nacional para a disputa da Copa do Mundo. O Metrópoles Esportes, empresa organizadora do evento esportivo, revelou que o clássico nacional acontecerá no dia 12 de julho (domingo). A organização ainda não definiu o horário oficial do pontapé inicial, mas confirmou que os ingressos para o duelo de giants já estão disponíveis para compra pelos torcedores através da internet.

O palco escolhido para receber o confronto interestadual será o Estádio Arena BRB Mané Garrincha, localizado em Brasília (DF). A confirmação do local vai ao encontro do planejamento estratégico traçado pela diretoria da Raposa para este período sem competições oficiais. Conforme revelado anteriormente pela reportagem da Rádio Itatiaia, o clube celeste já tinha o plano detalhado de realizar uma partida amistosa de exibição na capital federal como parte fundamental da sua intertemporada.

Segundo teste internacional e histórico de jogos na intertemporada

O embate diante do Tricolor Gaúcho representará o segundo teste de preparação do Cruzeiro no mês de julho. Antes de embarcar para o Distrito Federal, a equipe comandada pelo técnico Artur Jorge enfrentará o Defensor Sporting, do Uruguai, no dia 4 de julho (sábado), em duelo programado para o Mineirão. A comissão técnica celeste entende que a realização desses compromissos amistosos é capaz de potencializar o ritmo de jogo do elenco e ajustar o sistema tático antes do retorno oficial às competições. O grupo se reapresentou na última segunda-feira (22) e realiza os treinamentos na Toca da Raposa II.

Essa estratégia de agendar partidas de exibição durante paralisações no meio do ano não é nenhuma novidade na história recente do Cruzeiro. O torcedor celeste está habituado a ver o time em campo nesses hiatos, formato que foi adotado na temporada passada e também em anos de títulos expressivos do clube. Relembre o histórico:

2025: Amistosos contra Banfield-ARG e Defensa y Justicia-ARG pela “Vitória Cup” no Espírito Santo durante a pausa para o Mundial de Clubes;

2018: Amistoso diante do Corinthians, em São Paulo, durante a paralisação para a Copa do Mundo;

2014: Série de amistosos nos Estados Unidos contra Miami Dade-EUA, Chivas-MEX, América-MEX e Tigres-MEX na pausa da Copa do Mundo;

2013: Testes contra Fort Lauderdale Strikers-EUA e Monarcas-MEX em solo norte-americano durante a Copa das Confederações;

2010: Amistosos internacionais contra New England Revolution-EUA e New York Red Bulls-EUA na paralisação para a Copa do Mundo.

Retorno oficial do Cruzeiro aos gramados em julho

Após o encerramento do período de testes e avaliações na intertemporada, o Cruzeiro terá um compromisso de extrema exigência pelo Campeonato Brasileiro. O próximo jogo oficial da equipe mineira será contra o Internacional, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O confronto é válido pela 19ª rodada e ocorre no dia 22 de julho, às 21h30 (de Brasília).

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