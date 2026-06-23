Milan prepara oferta de R$ 88 milhões para tirar Evertton Araújo do Flamengo

O Milan, da Itália, está disposto a investir pesado no futebol brasileiro e prepara uma oferta oficial de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 88 milhões na cotação atual) para contratar o volante Evertton Araújo, um dos destaques do Flamengo. O interesse do clube de Milão no jovem meio-campista não é recente, uma vez que o departamento de captação da equipe italiana vinha monitorando de perto os passos do atleta antes de decidir avançar de forma definitiva no mercado de transferências. A informação sobre a iminente proposta foi divulgada inicialmente pelo portal Coluna do Fla e confirmada pela rádio Itatiaia.

A busca do clube rossonero por um primeiro homem de meio-campo intensificou-se nas últimas semanas. O Milan tem priorizado jovens talentos formados no Brasil e, recentemente, concentrou esforços na tentativa de contratar o volante André, do Corinthians. Os italianos chegaram a alinhar um acordo verbal com o jogador, que aceitou abrir mão de sua porcentagem na transação. Desse modo, formalizaram uma oferta de 22 milhões de euros (cerca de R$ 133 milhões) por 70% dos direitos econômicos. No entanto, o presidente do Timão, Osmar Stábile, recuou de última hora devido a fortes protestos internos, travando o desfecho do negócio.

Evolução meteórica e titularidade absoluta no Flamengo

Aos 23 anos, Evertton Araújo vive o momento de maior protagonismo de sua carreira profissional. O volante desembarcou no Ninho do Urubu ainda em 2022, inicialmente para reforçar a categoria Sub-20, em um período de empréstimo junto ao Volta Redonda. O rendimento consistente e a rápida adaptação convenceram a diretoria do Flamengo a exercer o direito de compra definitivo do atleta no encerramento da temporada de 2023.

Mesmo integrando um elenco recheado de estrelas internacionais e medalhões, o meio-campista conseguiu cavar o seu espaço por mérito próprio e assumiu o posto de titular absoluto da equipe. O jogador demonstra uma evolução física marcante e caminha a passos largos para quebrar o seu recorde pessoal de partidas em um único ano. Na temporada passada, ele entrou em campo 36 vezes, um recorde para o jogador. Contudo, a marca não deve durar. Vale lembrar que o jovem já contabilizou 27 atuações apenas ao longo do primeiro semestre deste ano.

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