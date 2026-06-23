Imprensa mundial detona gol perdido por Kane e atuação da Inglaterra

A seleção da Inglaterra até tentou, mas ficou no empate zerado com Gana, nesta terça-feira (23/6), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Além das críticas à atuação da equipe, a imprensa mundial também teceu fortes comentários ao gol perdido pelo goleador inglês Harry Kane no final da partida.

O jornal inglês The Sun publicou uma manchete sobre o “empate frustrante” e destacou que Kane “perdeu uma chance gloriosa de colocar a Inglaterra na segunda fase”.

Do outro lado, o Marca, da Espanha, destacou que “voltam os fantasmas da Inglaterra”. A publicação apontou que, apesar do talento individual do elenco, a seleção voltou a mostrar dificuldades quando precisa propor o jogo.

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Ainda na Espanha, o jornal AS publicou uma análise dizendo que Carlos Queiroz, técnico de Gana, neutralizou as ações de Jude Bellingham. Segundo o veículo, Bellingham — destaque na estreia — ficou preso pelo sistema defensivo ganês, enquanto jogadores como Kane e Anthony Gordon tiveram pouca influência no jogo.

Por outro lado, o The Guardian exaltou a coragem de Gana e a incapacidade da seleção inglesa em furar o bloqueio dos africanos. Em seguida, o The Telegraph publicou que “o empate frustrante fez a Inglaterra encarar a realidade” na Copa.

La Gazzetta Dello Sport, da Itália, frisou o empate ruim e também a atuação dos jogadores. “A Inglaterra se choca com a muralha de Gana e empata em 0 a 0: uma noite ruim para Kane e seus companheiros”, publicou.

Próximo desafio

A Inglaterra encara o Panamá no sábado (27), às 18h, pela última rodada da fase de grupos, em uma partida decisiva para definir a classificação. No mesmo horário, Gana enfrenta a Croácia, em outro confronto direto pela vaga na próxima fase.

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