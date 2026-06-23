Jogadores da Croácia homenageiam Modric após vitória sobre o Panamá

Luka Modric viveu uma noite simbólica nesta terça-feira (23), no BMO Field, em Toronto. Titular na vitória da Croácia por 1 a 0 sobre o Panamá, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo, o capitão completou 200 jogos pela seleção e, além disso, recebeu uma homenagem dos jogadores após o apito final. A equipe croata venceu com gol de Budimir e, com o resultado, eliminou os panamenhos do Mundial.

Depois da partida, os jogadores da Croácia vestiram uma camisa especial com a inscrição “Legado infinito”. Em seguida, carregaram Modric no gramado. O camisa 10, que deixou o campo aos 35 minutos do segundo tempo, celebrou a marca ao lado do grupo que lidera há anos. Assim, a vitória ganhou também um peso emocional para a seleção croata.

A partida, porém, teve importância esportiva direta. Depois da derrota para a Inglaterra na estreia, a Croácia precisava reagir no Grupo L. Por isso, o gol de Budimir mudou o cenário da chave. O lance saiu aos oito minutos do segundo tempo, quando Stanisic avançou pela direita, tabelou com Marco Pasalic e cruzou na segunda trave. Então, Budimir completou para a rede e marcou pela primeira vez em Copas do Mundo.

Com a vitória, a Croácia se manteve viva na briga por classificação. Além disso, confirmou a eliminação matemática do Panamá. A seleção panamenha sofreu a segunda derrota em dois jogos e, portanto, não tem mais caminho para avançar ao mata-mata, mesmo que vença a Inglaterra na última rodada.

Marca ampliada

Modric, por sua vez, ampliou uma marca rara. Neste Mundial, ele se tornou o terceiro jogador de linha mais velho a disputar uma partida de Copa do Mundo. À frente dele estão apenas os jogadores Roger Milla, que jogou aos 42 anos e 39 dias, e Cristiano Ronaldo, que entrou em campo aos 41 anos e 132 dias. Ainda assim, o croata segue como peça central da própria seleção.

O capitão disputa a quinta Copa do Mundo da carreira. Ele defendeu a Croácia em 2006, 2014, 2018, 2022 e 2026. Nas duas edições anteriores, aliás, liderou campanhas históricas. A seleção ficou com o vice-campeonato em 2018, na Rússia, e terminou em terceiro lugar em 2022, no Catar.

A trajetória de Modric pela seleção começou em março de 2006, quando ele tinha 20 anos. Desde então, o meia aumentou o protagonismo ano a ano. Em 2016, assumiu a braçadeira de capitão depois que Darijo Srna deixou de ser convocado. Aos poucos, portanto, consolidou o posto de maior referência técnica e simbólica do país.

Srna também sustentava o recorde de partidas pela Croácia até 2021. Naquele ano, Modric ultrapassou o ex-lateral e se tornou o jogador com mais jogos pela seleção. Atualmente, Ivan Perisic aparece atrás do camisa 10, com 137 partidas. Srna, por fim, completa o trio principal, com 134.

A Copa de 2026 também marca a despedida de Modric da seleção croata. O jogador já informou que deixará a equipe nacional depois do Mundial. Aos 40 anos, entretanto, ele ainda avalia os próximos passos da carreira em clubes. Na última temporada, defendeu o Milan, que discute a renovação depois de ficar fora da Liga dos Campeões.

A Croácia fecha a fase de grupos contra Gana no sábado (27), pelo Grupo L da Copa do Mundo. No mesmo dia, o Panamá, já eliminado, enfrenta a Inglaterra.

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