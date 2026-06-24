Técnico dá tapa e chute em cinegrafista após classificação da Noruega

Sobrou até para o câmera! Eufórico com a classificação da Noruega na Copa do Mundo, o técnico Stale Solbakken brincou de forma enérgica no vestiário pós-jogo. O treinador “partiu para cima” do cinegrafista que filmava a comemoração dos 3 a 2 sobre Senegal, e deu um tapa e um chute em tom de total descontração.

A festa de Stale Solbakken, aliás, começou ainda no gramado, de onde o técnico saiu para dar um beijo na esposa na arquibancada, e continuou em ritmo de resenha no vestiário. Para falar com os jogadores, o comandante diminuiu o som da enorme caixa que ecoava no ambiente e iniciou um discurso.

LEIA MAIS: Fifa quer mudar regra do sorteio nos pênaltis para o mata-mata da Copa

No meio dos elogios pela vitória contra Senegal, sobrou para o cinegrafista: o treinador desferiu um tapa no profissional e continuou falando normalmente. Para encerrar as palavras, soltou ainda um chute — tudo na base da descontração, fazendo a alegria do elenco com a classificação.

“Calem a boca, rapazes! Esse é o melhor jogo de futebol norueguês de todos os tempos. Você pode me citar nisso. Fantástico, garotos. Eles não criaram nada no primeiro tempo. Nós jogamos contra um ótimo time e criamos quase 10 grandes chances. Então, eles tiveram um momento e fizeram um gol. Mas a gente não se importa. Vamos!”, falou o técnico.

Classificação histórica

A classificação, afinal, tem significado histórico. A Noruega voltou à Copa do Mundo após 28 anos de ausência e já assegurou vaga no mata-mata. A seleção não disputava o torneio desde 1998, quando chegou às oitavas de final.

Agora, a equipe norueguesa decide a liderança da chave contra a França. O jogo, assim, será na sexta-feira (26), às 16h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook