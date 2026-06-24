Zagueiro faz golaço de letra e dá vitória ao Criciúma, que cola no G2 da Série B

O jogo entre Criciúma e América-MG, que marcou o encerramento da 14ª rodada da Série B do Brasileiro, terminou marcado por uma jogada que chamou atenção em Belo Horizonte. O zagueiro César Martins, improvisando como atacante, decidiu a partida com um golaço de letra que garantiu a vitória catarinense por 1 a 0 e colocou o Tigre na cola do G2 da competição.
O lance aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo na Arena Independência. Após lançamento de Marcelo Hermes, Martins dominou com categoria dentro da área e, sem hesitar, finalizou de letra para deixar os visitantes em vantagem.
Na segunda etapa, o América tentou reagir, chegou a acertar o travessão com Yago Souza, mas não conseguiu furar a defesa catarinense. O Criciúma, mais cauteloso, administrou a vantagem até o apito final.
Com o resultado, o Criciúma chegou a 24 pontos e assumiu a quinta colocação, colado nos líderes. Já o América-MG, que vinha de vitória surpreendente sobre o Fortaleza fora de casa e tinha a oportunidade de sair da lanterna da Série B em caso de triunfo, voltou a tropeçar e aparece com apenas seis pontos. O Coelho, aliás, amarga dez derrotas no campeonato.
Pela 15ª rodada, o América-MG vai até Ponte Grossa encarar o Operário-PR n próximo sábado (27), às 11h, no Estádio Germano Krüger. No mesmo dia, porém às 16h, o Criciúma recebe o São Bernardo no Heriberto Hülse, em Santa Catarina.
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