Técnico da Croácia admite surpresa com desempenho do Panamá

Zlatko Dalić reconheceu que a Croácia encontrou mais dificuldades do que esperava na vitória por 1 a 0 sobre o Panamá, nesta terça-feira (23), no BMO Field, em Toronto, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo. Depois do resultado que manteve a seleção croata viva na briga por classificação e eliminou os panamenhos do Mundial, o técnico admitiu surpresa com a atuação sólida do adversário.

A Croácia entrou em campo pressionada depois da derrota para a Inglaterra na estreia. Ainda assim, não conseguiu controlar o jogo desde o início. Pelo contrário, teve problemas para construir, errou passes na saída e encontrou um Panamá organizado, rápido e disposto a disputar a posse.

No primeiro tempo, portanto, os croatas pouco produziram. O Panamá, por sua vez, atacou pelos lados, acelerou com Murillo e Puma Rodríguez e chegou a incomodar Livakovic. Além disso, a equipe panamenha teve mais agressividade nas transições e fez a Croácia sofrer para recuperar o controle da partida.

Dalić não escondeu a avaliação crítica. O técnico afirmou que esperava outro tipo de jogo e destacou a força coletiva do Panamá.

“Não esperava uma partida tão complicada. Foi um rival sólido, difícil de passar. Enfrentamos a situação da nossa maneira. Queríamos ter mais profundidade. Não estou completamente satisfeito com a forma como os jogadores atuaram na primeira parte. Na segunda parte, tivemos mais oportunidades”, disse o treinador.

Técnico muda time no intervalo

Na volta do intervalo, a Croácia mudou a estrutura ofensiva. Budimir entrou no lugar de Musa, enquanto Kramaric substituiu Gvardiol. Assim, a equipe ganhou presença na área e passou a atacar com mais profundidade. Aos oito minutos, Stanisic avançou pela direita, tabelou com Marco Pasalic e cruzou na segunda trave. Budimir completou para o gol e decidiu a partida.

Mesmo depois do gol, porém, a Croácia não conseguiu transformar a vantagem em domínio. Ao contrário, o Panamá aumentou a pressão e criou chances claras. Bárcenas finalizou duas vezes no mesmo lance, Harvey cabeceou forte na segunda trave, e Livakovic precisou fazer grandes defesas para evitar o empate.

Por isso, Dalić também elogiou a velocidade do adversário. A atuação panamenha chamou atenção não apenas pela organização defensiva, mas também pela capacidade de atacar com rapidez quando recuperava a bola.

“Fiquei surpreendido com a organização e com a velocidade de jogo”, afirmou o técnico.

A vitória trouxe alívio, mas não apagou os sinais de alerta. Nos dois jogos que disputou até agora, contra Inglaterra e Panamá, a Croácia mostrou dificuldade para conter jogadas em velocidade. Além disso, a defesa sofreu quando os adversários atacaram os espaços pelos lados.

Dalić admitiu que esse ponto precisa de correção imediata. Ainda assim, o treinador avaliou que os três pontos conquistados contra o Panamá podem ajudar a equipe a jogar com menos peso na rodada final.

“Temos que melhorar o nosso jogo e, principalmente, na defesa. Penso que os três pontos nos dão confiança para jogarmos mais relaxados contra a Inglaterra”, declarou.

Festa para Modric

A fala do treinador ocorreu em uma noite especial para Luka Modric. O capitão croata completou 200 jogos pela seleção e recebeu uma homenagem dos companheiros depois do apito final. Os jogadores vestiram uma camisa com a inscrição “Legado infinito” e carregaram o camisa 10 no gramado.

Com o resultado, a Croácia chegou aos três pontos e assumiu a terceira colocação do Grupo L. Inglaterra e Gana lideram a chave, com quatro pontos cada. O Panamá, por outro lado, permaneceu sem pontos e está eliminado da Copa do Mundo.

A Croácia fecha a fase de grupos contra Gana no sábado (27), às 18h (de Brasília). No mesmo horário, o Panamá enfrenta a Inglaterra já sem chance de classificação.

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