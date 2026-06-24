Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho acerta com clube da terceira divisão da Itália

Ronaldinho Gaúcho está de volta ao futebol europeu. O astro brasileiro de 46 anos fechou um acordo oficial com o Ravenna FC, equipe que disputa a Série C do Campeonato Italiano. O anúncio da parceria com a marca “R10” aconteceu nesta terça-feira (23) durante um evento festivo na cidade de Miami, nos Estados Unidos. O encontro reuniu a alta cúpula de dirigentes do clube, parceiros comerciais e convidados especiais.

O contrato prevê um papel fundamental para o ex-camisa 10 no reposicionamento institucional e de imagem do clube da Emília-Romanha. Ele vai participar ativamente de ações promocionais e eventos de caráter internacional. Contudo, o projeto também envolve os gramados. A diretoria vai inscrever Ronaldinho para disputar competições oficiais e a previsão inicial indica que o craque jogará pelo menos uma partida com a camisa da equipe italiana.

“Não vejo a hora de conhecer, de estar lá. Estamos muito felizes e não vejo a hora de ajudar e, quem sabe, fazer meu último gol”, celebrou Ronaldinho Gaúcho durante o anúncio oficial.

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Projeção internacional e investimento de grupo empresarial

O empresário italiano Ignazio Cipriani controla o Ravenna atualmente. Ele faz parte da tradicional família proprietária do Grupo Cipriani. A gestão assumiu o comando da instituição com o objetivo claro de buscar crescimento esportivo acelerado. O clube quer atingir projeção no cenário global, principalmente porque o elenco profissional bateu na trave e perdeu o acesso para a Série B italiana na última temporada europeia.

A contratação do craque brasileiro representa o pilar principal dessa estratégia de expansão e visibilidade midiática. A diretoria trabalha com metas ambiciosas para o futuro do time. Os dirigentes enxergam a presença do ex-jogador de Barcelona e Milan como um combustível histórico para mobilizar a comunidade local e atrair novos parceiros comerciais.

“A ideia é que ele faça o último gol como profissional pelo Ravenna. Queremos levar o Ravenna para a Série A, é um clube conhecido no mundo e acho que vai ser uma grande festa quando o Ronaldinho estiver lá”, projetou o proprietário Ignazio Cipriani.

Ronaldinho Gaúcho planeja turnê global de despedida dos gramados

O projeto desenhado em conjunto pelas duas partes também servirá como o pontapé inicial para o encerramento definitivo da trajetória do craque nos campos de futebol. Além de vestir a camisa do clube italiano e realizar o sonho da diretoria de balançar as redes em solo europeu mais uma vez, Ronaldinho planeja utilizar a visibilidade da parceria para organizar uma turnê comemorativa de despedida ao redor do mundo.

O roteiro de exibições internacionais deve passar por diversos continentes nos próximos meses, permitindo que os fãs do futebol arte espalhados pelo planeta deem o último adeus profissional ao “Bruxo”.

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