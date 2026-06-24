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Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho acerta com clube da terceira divisão da Itália

Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho acerta com clube da terceira divisão da Itália
Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho acerta com clube da terceira divisão da Itália -

Ronaldinho Gaúcho está de volta ao futebol europeu. O astro brasileiro de 46 anos fechou um acordo oficial com o Ravenna FC, equipe que disputa a Série C do Campeonato Italiano. O anúncio da parceria com a marca “R10” aconteceu nesta terça-feira (23) durante um evento festivo na cidade de Miami, nos Estados Unidos. O encontro reuniu a alta cúpula de dirigentes do clube, parceiros comerciais e convidados especiais.

O contrato prevê um papel fundamental para o ex-camisa 10 no reposicionamento institucional e de imagem do clube da Emília-Romanha. Ele vai participar ativamente de ações promocionais e eventos de caráter internacional. Contudo, o projeto também envolve os gramados. A diretoria vai inscrever Ronaldinho para disputar competições oficiais e a previsão inicial indica que o craque jogará pelo menos uma partida com a camisa da equipe italiana.

“Não vejo a hora de conhecer, de estar lá. Estamos muito felizes e não vejo a hora de ajudar e, quem sabe, fazer meu último gol”, celebrou Ronaldinho Gaúcho durante o anúncio oficial.

 

 

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Projeção internacional e investimento de grupo empresarial

O empresário italiano Ignazio Cipriani controla o Ravenna atualmente. Ele faz parte da tradicional família proprietária do Grupo Cipriani. A gestão assumiu o comando da instituição com o objetivo claro de buscar crescimento esportivo acelerado. O clube quer atingir projeção no cenário global, principalmente porque o elenco profissional bateu na trave e perdeu o acesso para a Série B italiana na última temporada europeia.

A contratação do craque brasileiro representa o pilar principal dessa estratégia de expansão e visibilidade midiática. A diretoria trabalha com metas ambiciosas para o futuro do time. Os dirigentes enxergam a presença do ex-jogador de Barcelona e Milan como um combustível histórico para mobilizar a comunidade local e atrair novos parceiros comerciais.

“A ideia é que ele faça o último gol como profissional pelo Ravenna. Queremos levar o Ravenna para a Série A, é um clube conhecido no mundo e acho que vai ser uma grande festa quando o Ronaldinho estiver lá”, projetou o proprietário Ignazio Cipriani.

Ronaldinho Gaúcho planeja turnê global de despedida dos gramados

O projeto desenhado em conjunto pelas duas partes também servirá como o pontapé inicial para o encerramento definitivo da trajetória do craque nos campos de futebol. Além de vestir a camisa do clube italiano e realizar o sonho da diretoria de balançar as redes em solo europeu mais uma vez, Ronaldinho planeja utilizar a visibilidade da parceria para organizar uma turnê comemorativa de despedida ao redor do mundo.

O roteiro de exibições internacionais deve passar por diversos continentes nos próximos meses, permitindo que os fãs do futebol arte espalhados pelo planeta deem o último adeus profissional ao “Bruxo”.

 

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