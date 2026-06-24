Christiansen vê vitrine para jogadores do Panamá mesmo após a eliminação na Copa

Thomas Christiansen deixou a eliminação do Panamá na Copa do Mundo com frustração, mas também com orgulho. Depois da derrota por 1 a 0 para a Croácia, nesta terça-feira (23), no BMO Field, em Toronto, pela segunda rodada do Grupo L, o técnico afirmou que a campanha pode abrir portas para jogadores panamenhos em mercados mais fortes.

O Panamá está eliminado depois de duas derrotas por 1 a 0, primeiro para Gana e depois para a Croácia. Ainda assim, a equipe mostrou organização, intensidade e competitividade nos dois jogos. Portanto, para Christiansen, o desempenho individual e coletivo pode gerar valorização.

“Se as coisas forem normais, não ficarão onde estão. As partidas que fizeram são para chamar atenção de muitos times”, afirmou o treinador.

Na avaliação do técnico, a ida de jogadores panamenhos para ligas mais exigentes ajudaria a seleção a crescer. Além disso, ele entende que ambientes de maior competitividade podem acelerar o desenvolvimento do grupo.

“Nesses clubes, a exigência vai ser maior, a competitividade vai ser máxima, e esses são hábitos que geramos. Tem que competir, crescer e ir por mais”, completou.

Christiansen citou a diferença de profundidade entre os elencos para explicar parte do resultado contra a Croácia. No segundo tempo, Zlatko Dalić colocou Budimir em campo. O atacante entrou no intervalo e, aos oito minutos, marcou o gol da vitória croata.

“Quem entrou no segundo tempo na Croácia? Ante Budimir, goleador da Liga Espanhola, que estava como reserva, entrou, teve uma chance e fez. Às vezes estamos onde estamos por essas coisas. Mas esses jogadores, depois desses dois jogos, não vão estar onde estão agora”, disse Christiansen.

Atuação aprovada

O Panamá fez um primeiro tempo competitivo contra a Croácia. A equipe atacou pelos lados, dificultou a saída adversária e teve momentos de superioridade. Contudo, não conseguiu transformar a boa atuação em gol. Depois do intervalo, sofreu com a mudança croata e saiu atrás no placar.

Mesmo assim, os panamenhos reagiram. Na reta final, pressionaram a Croácia e obrigaram Livakovic a fazer defesas importantes. Bárcenas finalizou duas vezes no mesmo lance, Harvey cabeceou forte na segunda trave, e a defesa croata precisou afastar várias bolas na área.

Por isso, Christiansen fez questão de valorizar a postura da equipe, embora tenha lamentado o impacto da eliminação para a torcida panamenha.

“Tenho que parabenizar todo o time. Não pelo resultado, mas por como jogaram, com toda a fome e dedicação. Era isso que queríamos para o time, estou muito orgulhoso da equipe. Saio triste por todo um povo que estava esperançoso, mas temos que ver como e para quem perdemos”, declarou.

A eliminação ocorreu em uma chave dura. Inglaterra e Gana chegaram a quatro pontos depois do empate sem gols mais cedo. Em seguida, a Croácia venceu o Panamá e subiu para três. Assim, a seleção panamenha, sem pontos após duas rodadas, ficou sem possibilidade de avançar ao mata-mata.

O Panamá disputa a Copa do Mundo pela segunda vez. Na primeira participação, em 2018, também caiu na fase de grupos. Agora, diante da Inglaterra, na última rodada, a equipe tentará somar o primeiro ponto de sua história no torneio.

Até o momento, a seleção panamenha soma cinco derrotas em Copas do Mundo, com dois gols marcados e 13 sofridos. O jogo contra a Inglaterra será no sábado (27), pelo Grupo L.

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