Vasco anuncia exoneração de quatro membros da diretoria

No fim da noite desta terça-feira (23), o Vasco anunciou a exoneração de quatro membros de sua Diretoria Administrativa. São eles: Silvio Roberto Vieira Almeida (vice-presidente de finanças), Claudio Pereira Gomes (diretor da secretaria), Felipe Carregal Sztajnbok (vice-presidente jurídico) e Raphael Travassos de Souza Avellar “Pulga” (vice-presidente de história e responsabilidade social).

O comunicado oficial do clube, aliás, ocorreu poucas horas após a Justiça acatar o pedido da 777 Carioca para afastar o presidente Pedrinho do comando da SAF vascaína.

O nome que chama mais atenção é o de Carregal. O agora ex-VP jurídico, afinal, foi um dos nomes fortes da diretoria de Pedrinho. Ele aparecia ao lado do presidente em vários momentos importantes desde a disputa judicial que afastou a 777 Partners do comando da SAF do Vasco.

Mesmo sem poder sobre a SAF do Vasco, o presidente Pedrinho assinou a carta de exoneração dos profissionais. Ele, entretanto, segue como o presidente da Diretoria Administrativa.

Veja a nota do Vasco:

O Club de Regatas Vasco da Gama informa que foi determinada a exoneração das funções na Diretoria Administrativa dos seguintes membros:

Silvio Roberto Vieira Almeida — Vice-Presidente de Finanças

Claudio Pereira Gomes — Diretor da Secretaria

Felipe Carregal Sztajnbok — Vice-Presidente Jurídico

Raphael Travassos de Souza Avellar “Pulga” — Vice-Presidente de História e Responsabilidade Social

Pedrinho

Presidente da Diretoria Administrativa

Club de Regatas Vasco da Gama

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