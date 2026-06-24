Copa do Mundo: onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 24 de junho

Nesta quarta-feira (23/6), seis jogos definem três grupos da Copa do Mundo de 2026. São duelos pela terceira rodada dos grupos A, B e C. E com direito a jogo do Brasil, que enfrentará a Escócia em Miami. Os jogos de cada grupo serão no mesmo horário, para evitar partidas de compadres entre as seleções.

Os dois primeiros jogos desta quarta são do Grupo B. Às 16h (de Brasília) jogam Suíça x Canadá (em Vancouver) e Bósnia x Catar (em Seattle). Canadenses e suíços estão com 4 pontos e um empate classifica as duas seleções. Bósnia e Catar têm 1 ponto. Assim, quem vencer deve disputar uma vaga entre os 8 melhores terceiros. Por outro lado, um empate elimina ambos.

Seleções do Grupo C da Copa jogam às 19h

Às 19h (de Brasília), rolarão os jogos do Grupo C: Marrocos x Haiti (em Atlanta) e Escócia x Brasil (em Miami). Então, o Brasil confirma a classificação se tiver um simples empate. Afinal, está na liderança com 4 pontos. Aliás, mesmo se perder, vai brigar por uma vaga entre os melhores terceiros colocados. Já a Escócia se classifica se vencer. E o empate vai colocá-la na disputa entre os melhores terceiros. No outro jogo, o Marrocos se garante com o empate ou se perder e a Escócia não vencer o Brasil. O Haiti já está eliminado.

Finalmente, às 22h, temos os jogos do Grupo A: África do Sul x Coreia do Sul (em Monterrey) e México x República Tcheca (na cidade do México). Com 6 pontos o México já está classificado. Mas a República Tcheca, com 1 ponto, precisa vencer ou dará adeus à competição. No outro jogo, a Coreia do Sul, que tem 3 pontos, avança com o empate. Mas, se perder, estará eliminada. A África do Sul não tem opção: é vencer ou vencer.

Onde assistir aos jogos deste 24/6

16h – Suíça x Canadá – Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV no Youtube.

16h -Bósnia x Catar – Transmissão exclusiva da Cazé TV

19h- Marrocos x Haiti – Transmissão exclusiva da Cazé TV

19h -Escócia x Brasil – Globo e SBT (TV aberta), SporTV e NSports (TV fechada), Cazé TV e GE TV no Youtube e Globoplay, no serviço de streaming

22h -Republica Tcheca x México – Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV no Youtube e Globo Play no streaming

22h – África do Sul x Coreia – transmissão exclusiva da Cazé TV

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