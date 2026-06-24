Resumo da Copa nesta terça, 23/6: análise de resultados e classificação

Nesta terça-feira (23/6), rolaram jogos dos grupos K e L da Copa do Mundo e o Jogada10 faz o resumo da Copa. Pelo Grupo L, Portugal se recuperou do empate na estreia ao golear o Uzbequistão por 5 a 0. Cristiano Ronaldo fez seus dois primeiros gols na competição e tornou-se o primeiro jogador a fazer gol em seis Copas do Mundo diferentes. No último jogo do dia, Colômbia e Congo entraram em campo. O goleiro congolês Mpasi fez uma partida genial, mas o lateral-artilheiro Muñoz marcou e os colombianos, com este 1 a 0, garantiram a classificação. Já no Grupo L, a Inglaterra não saiu de um empate em 0 a 0 com Gana. Em jogo em que os ingleses tiveram posse, finalizaram mais, porém só tiveram uma chance. Assim, as duas seleções estão com 4 pontos. No outro jogo, a Croácia, com muita dificuldade, venceu o Panamá por 1 a 0, fez os 3 primeiros pontos e segue viva na luta pela classificação. Os panamenhos estão eliminados. Grupo K Portugal 5 x 0 Uzbesquistão Portugal não encontrou dificuldade em fazer valer o seu favoritismo. Com o time buscando sempre Cristiano Ronaldo, viu CR7 perder a primeira oportunidade. Mas ele abriu o placar ao 6 minutos ao receber cruzamento de Vitinha. Pouco depois, aos 16, os patrícios tiveram uma falta perto da área. Todos esperavam a cobrança de CR7, mas quem chutou foi Nuno Mendes. O Uzbequistão teve um belíssimo gol anulado, de Ganiev, e viu CR7 fazer mais um após passe de Bruno Fernandes. No segundo tempo, Cristiano Ronaldo quase fez mais duas vezes. Na primeira, Khusanov salvou. E na segunda o goleiro Nematov mandou a escanteio. Só que na cobrança do escanteio, após confusão na área, Khusanov fez gol contra. Ainda deu tempo de Rafael Leão fazer o quinto gol.

Colômbia 1×0 Congo

Em um jogo emocionante, a Colômbia venceu depois de muito martelar. Para se ter ideia, o goleiro congolês Mpasi foi o nome da partida, com sete defesas excelentes em um jogo no qual os colombianos tiveram 18 finalizações (a maioria na reta final). De tanto insistir, os sul-americanos marcaram aos 30 minutos do segundo tempo, quando o atacante Córdoba fez um pivô meio sem jeito. Assim, a bola sobrou para o lateral-artilheiro Muñoz, que já tinha feito um gol anulado no primeiro tempo. A Colômbia ainda teve, depois de abrir o placar, dois gols anulados (ambos de Luis Díaz). Na reta final, o Congo pressionou. Mas aí o goleiro Vargas apareceu bem. Vitória da Colômbia, que chega a seis pontos e garante a classificação. E joga pelo empate contra Portugal para terminar em primeiro.

Classificação do Grupo K

1º Colômbia- 6 pontos – (classificada)

2º Portugal – 4 pontos

3º Congo – 1 ponto

4º Uzbequistão – 0 ponto (eliminado)

Grupo L

Inglaterra 0 x 0 Gana

A Inglaterra deixou a desejar, principalmente nos arremates. Não adiantou ter quase 80% de posse e 18 finalizações contra duas de Gana. Isso porque apenas três foram na direção do gol. O jogo bem modorrento só teve uma grande oportunidade, já nos acréscimos, quando os ingleses quase marcaram. Após cruzamento, O’Reilly cabeceou na trave e, na sobra, Kane, livre na pequena área, isolou. Apesar do tropeço, a Inglaterra já está garantida na próxima fase , enquanto Gana ainda vai brigar para seguir viva.

Panamá 0 x 1 Croácia

Foi uma pedreira, mas a Croácia conseguiu vencer os panamenhos graças a um gol de Budimir, que entrou no intervalo e , aos 8 minutos do segundo tempo, escorou um cruzamento de Stanisic pra definir o placar. Mas o Panamá foi muito aguerrido, finalizou mais do que os croatas (8 a 6) e pressionaram até o fim pelo empate, que ainda manteria sua chance de classificação. Como perderam, estão eliminados. Já a Croácia lutará contra Gana por uma vaga na próxima fase.

Classificação do Grupo L

1º Inglaterra– 4 pontos (saldo de 2 gols)

2º Gana– 4 pontos (saldo de 1 gol)

3º Croácia – 3 pontos

4º Panamá – 0 ponto – Eliminado.

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