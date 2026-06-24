Muñoz enaltece espírito de “leões famintos” da Colômbia após vitória

A Colômbia teve uma partida complicada, mas conseguiu a vitória para cima da República Democrática do Congo, na noite desta terça-feira (23). O triunfo pelo placar mínimo garantiu a classificação antecipada da seleção sul-americana para a próxima fase, jogando por um empate na última rodada para garantir a liderança do Grupo K.

Autor do único gol da partida, o lateral-direito Daniel Muñoz ressaltou que o resultado é fruto do esforço de todo o grupo. Além disso, o jogador destacou que a Copa é um torneio com jogos complicados, como aconteceu em Guadalajara, e que a Colômbia mereceu a vitória por dominar a partida.

“Acho que o esforço vem de toda a equipe, e isso é algo a ser valorizado. Nada é fácil aqui, ninguém ganha nada de graça. Acho que desde o primeiro minuto entramos em campo determinados a dominar o jogo, tivemos inúmeras chances, mas no fim das contas, futebol é assim: você tem dez chances, precisa marcar um gol e garantir que eles não marquem em você, e no final, acho que merecemos muito os três pontos”, enfatizou.

Inclusive, Muñoz afirmou que a postura colombiana deveria ser semelhante à de leões famintos para conseguir furar o bloqueio defensivo do adversário. O lateral acredita que a seleção conseguiu fazer isso durante todo o jogo, com uma partida muito ofensiva de sua equipe.

“Desde o início, sabíamos que tínhamos que ser leões famintos, tínhamos que sair e devorar nossa presa. E acho que foi exatamente isso que fizemos, no melhor sentido da palavra. Sempre intensos, agressivos, mas sempre com honestidade e integridade, e acho que isso se refletiu no final”, pontuou.

Ambição maior

Com duas vitórias e a classificação garantida, Muñoz não esconde que as ambições da Colômbia na Copa estão avançando. O lateral valorizou o fato de a seleção já ter percorrido dois de oito jogos dentro do torneio, mas quer olhar cada partida por vez e focar em Portugal.

“Estamos ainda mais ansiosos, ainda mais ambiciosos. Já demos dois dos oito passos e estamos avançando um de cada vez. Em breve, vamos virar a página e pensar no que esperar contra Portugal”, concluiu.

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